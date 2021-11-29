Новосибирская компания «Сибстекло» повысит производительность благодаря нацпроекту

Крупнейший производитель стеклотары в Азиатской части страны предприятие «Сибирское стекло» присоединилось к национальному проекту «Производительность труда». В минувшую пятницу на площадке предприятия состоялось стартовое совещание.

В компании уверены, что повысят производительность на 5% в год, но ставят амбициозную задачу увеличить данный показатель на 30% в течение трех лет.

Для этого, с учетом специфики стеклотарного бизнеса и с помощью экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, планируют сократить внутрицеховые запасы, срок выполнения технологических операций и транспортировки продукции, увеличить загрузку работников. Кроме того, на «Сибстекле» рассчитывают найти и устранить временные и прочие потери в службе главного инженера, вспомогательных подразделениях.

При этом, как отмечают на «Сибстекле», основное технологическое оборудование в стекольных комплексах сейчас загружено на 98%, хотя и здесь есть скрытые резервы.

«Каждый сотрудник должен придерживаться подхода, позволяющего экономить ресурсы и получать лучший результат. Речь идет не только об организации рабочих мест по системе 5С и соблюдении регламентов. Самое главное – чтобы люди переключились на бережливое мышление и стали носителями изменений, проявляя инициативу для достижения общих целей», – подчеркнул генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор.

В настоящее время на предприятии приступили к этапу диагностики (его продолжительность три месяца), что позволит выявить узкие места, сдерживающие рост эффективности производственного процесса; параллельно члены рабочих групп пройдут обучение в рамках профильных программ.

В течение следующих трех месяцев специалисты РЦК АИР реализуют план мероприятий по созданию потока-образца на одной из линий по производству облегченной бутылки методом NNPВ. Эта продукция пользуется устойчивым спросом со стороны заказчиков, в настоящее время доля таких изделий в общем объеме выпуска продукции составляет 73%.

Руководитель Регионального центра компетенции Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Камилла Волосская отметила, что новосибирские предприятия, которые заходят в нацпроект получают партнерскую поддержку как со стороны РЦК, так и со стороны других департаментов АИР и ряд новых возможностей.

«Национальный проект дает много новых возможностей для бизнеса – это и обучающие программы: «Акселератор экспортного роста», «Лидеры производительности», тренинги в региональном учебном центре «Фабрика процессов», а также обучение инструментам бережливого производства на предприятиях. А также меры финансовой поддержки, например, возможность получения льготного финансирования до 300 млн рублей под 1% до 5 лет», – сказала Камилла Волосская.

Сегодня в Новосибирской области 49 компаний уже стали участниками национального проекта «Производительность труда», к 2024 году их число должно превысить 190.