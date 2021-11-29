Новосибирская область заготовит около 30 тысяч новогодних пихт, сосен и елей

В Новосибирской области ведется заготовка новогодних деревьев. До конца декабря в регионе реализуют около 30 тыс. хвойных растений, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Лесохозяйственные предприятия региона двадцати районов области ведут заготовку новогодних деревьев. Сезон заготовки продлится до 31 декабря 2021 года. Контроль за работами специалистов лесного хозяйства на территориях, где проводятся рубки ухода за молодняками, осуществляет министерство природы и экологии Новосибирской области.

«Всего в этом году до конца декабря для жителей региона планируется реализовать около 30 тысяч пихт, сосен и елей. Они поступят в продажу во второй декаде декабря. По опыту прошлых лет, этого количества более чем достаточно», — отметил замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер.

Заготовка сосен и елей осуществляется в лесостепной зоне, приобских лесах и ленточных борах области, а в присалаирских лесных массивах — пихт. По словам начальника отдела лесных отношений — главного лесничего по Ордынскому лесничеству управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минприроды Новосибирской области Владимира Толмачева, такие рубки не наносят урона экологии. Наоборот, прореживание позволяет другим насаждениям получать больше света и пространства для роста.

Напомним, в целях пресечения незаконных рубок хвойных молодняков на территории Новосибирской области министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области организовано ежедневное патрулирование. Действуют 26 мобильных групп совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

Самостоятельная рубка елей жителям региона запрещена. Минимальный размер ущерба за 1 незаконно заготовленное хвойное дерево, в зависимости от породы, составляет от 3 до 6 тыс. рублей. Также нарушителям грозит административный штраф от 3 до 300 тыс. руб., либо уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тыс. руб. или до 2 лет лишения свободы со штрафом 100-200 тыс. руб.

Напомним, в Новосибирске началась подготовка к заливке катков и хоккейных коробок к зимнему сезону. В городе зальют около полсотни катков.