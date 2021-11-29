Умер создатель известной сети новосибирских стоматологических клиник

Основатель сети клиник «Блеск» Дмитрий Воробьёв умер в Новосибирске на 58-м году жизни. Об этом сообщили «Континенту Сибирь» в новосибирском отделении российского объединения предпринимателей «Опора России» 29 ноября.

Причина смерти Дмитрия Воробьёва не сообщается.

Дмитрий Воробьёв закончил Новосибирский государственный медицинский университет в 1986 году. В 1993 году создал в Новосибирске первое хозрасчётное стоматологическое отделение, с которого началось развитие сети клиник «Блеск». Сейчас под этим брендом работают шесть стоматологических клиник, два медицинский центра и Центр косметологии Be Lucce.

«Внезапная смерть Дмитрия Воробьева стала тяжёлой утратой для его родных и близких, коллег и всего медицинского сообщества Новосибирска. Но его наследием останутся современные, высококлассные клиники, и команда специалистов-профессионалов, которые продолжат его дело», — отметили в новосибирском отделении организации «Опора России».

Прощание с Дмитрием Воробьёвым пройдёт 1 декабря с 12 до 13 часов в траурном зале похоронного дома «Ангел» по улице Ереванской, 18.

Напомним, в ноябре на 85-м году жизни скончалась учёный-химик Института катализа СО РАН Тамара Андрушкевич.