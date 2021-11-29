В Новосибирской области еще в середине октября ввели обязательную вакцинацию сотрудников сферы торговли. Работает ли в реальности обязательная вакцинация, и как относятся сами торговцы к таким мерам, выяснял «Континент Сибирь» на примере Центрального рынка в Новосибирске.

Напомним, что до 21 декабря всем сотрудникам магазинов и рынков, согласно предписаниям Главного санитарного врача по Новосибирской области нужно успеть привиться от коронавирусной инфекции. Ответственность за организацию вакцинации возложена на работодателей.

«Руководителям юридических лиц (независимо от формы собственности), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере торговли необходимо организовать проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) своим сотрудникам», – отметили «Континенту Сибирь» в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Чтобы проверить, как обстоят дела на самом деле, мы связались с администрацией одного из самых крупных торговых объектов Новосибирска – Центрального рынка – и выяснили, сколько сотрудников из числа арендаторов здесь уже прошли вакцинацию.

«Под удар эпидемии мы попали первыми и поэтому начали прививать арендаторов ещё в мае 2021 года. Всего за это время привито 95% сотрудников. Остальные 5% – это те, кто недавно приехал. То есть сейчас мы уже активно проводим ревакцинацию – у нас порядка 80% сотрудников вновь привиты получили QR-коды», – рассказала санитарный врач Центрального рынка Новосибирска Ирина Иванова.

Как уточнила врач, работать на рынке разрешают тем, кто привился хотя бы первым компонентом «Спутника». А вот уже упомянутые 5% недавно приехавших и не вакцинированных к работе пока не допускаются.

Корреспондент «Континента Сибирь» пообщался с продавцами Центрального рынка Новосибирска. Они рассказали о своем прививочном статусе и отношении к обязательной вакцинации.

В первом же магазине – домашнего текстиля и трикотажа – корреспондента «Континента Сибирь» приняли с настороженностью и даже агрессией. Не очень помогло даже удостоверение прессы. Показать, даже мельком, свой QR-код здесь также отказались.

«Кто вы такие? Придут к нам от контролирующего органа – всё покажем. Мы законопослушные, все прививки есть», — возмутилась продавец со спущенной на подбородок маске. После указания на факт неправильного ношения СИЗ сотрудница немного смягчилась, однако маску так и не поправила.

Более приветливо корреспондента встретили в отделе аксессуаров для телефонов. Продавец-консультант Анастасия Сизикова сообщила, что прививку сделала около полугода назад, а теперь планирует провести ревакцинацию.

«У брата жена умерла от ковида, ей не было и сорока лет. Ещё у меня есть родственники, которые работают на «скорой», поэтому я лично знакома со всем этим… Прививка – необходимость, что и говорить!», — сказала собеседница «Континента Сибирь». Также она отметила, что получила после вакцинации QR-код, который ей ещё ни разу нигде не пригодился.

1 of 3

Охотно рассказала о своём прививочном статусе и отношении к вакцинации продавец бистро на Центральном рынке Юлия.

«Пока я поставила только первую прививку – по своему желанию. Считаю, что сейчас это можно сделать бесплатно и добровольно, а потом сделают обязательно для всех. Но не думаю, что все здесь, на рынке, вакцинировались по своему желанию», – немного противоречиво заметила девушка.

С её слов вакцинацию сотрудников Центрального рынка проводила бригада из расположенной поблизости поликлиники №3. Также Юлия уточнила, что введение QR-кодов для посетителей кафе не сказалось на работе её заведения, так как здесь и ранее в основном предлагалась еда навынос. Однако проблемы появились у другой точки сети бистро с большим фудкортом – в ТРЦ «Ройял-парк». Там продавцы сегодня подсчитывают большие убытки из-за оттока посетителей.

Продавец фруктов Рафил подтвердил, что поставил прививку от ковида. Вот только QR-код пока получить не смог. Несмотря на улыбчивость и готовность общаться с прессой, фотографироваться мужчина наотрез отказался.

«Прививку поставил, но код пока не получил. Заминка на Госуслугах вышла. А вот мой напарник хорошо умеет пользоваться этим сайтом – ему всё сразу пришло. Я думаю, что код может пригодиться в любой момент. Вон, посмотрите, в Татарстане его уже в транспорте требуют. Так же могут и у нас сделать, – считает Рафил. – Вначале, конечно, побаивался ставить прививку, опасался побочных эффектов. Но посмотрел, что у остальных всё хорошо и тоже решился».

При этом молодой напарник продавца заметил, что вакцинировался в основном по необходимости, и если бы у него был выбор, то он «ещё бы и подумал».

В павильоне одежды Центрального рынка наш корреспондент вновь ощутил напряженную атмосферу страха и недоверия. Своё недовольство высказала продавец женской одежды.

«Зачем вы тут фотографируете? Сейчас охрану вызову», – пригрозила женщина.

В итоге от продавца всё же удалось узнать, что она поставила прививку от коронавируса без принуждения, поскольку уже «в возрасте» и поэтому переживает за своё здоровье.

Под конец репортажа активностью нашего корреспондента заинтересовалась служба охраны Центрального рынка. Теперь уже нам пришлось отвечать на вопросы, хотя никаких правил нахождения на территории рынка нарушено не было.

Таким образом, в ходе репортажа подтвердилось, что вакцинация арендаторов на территории Центрального рынка проводится вполне систематически. Продавцы ознакомлены с обязательностью процедуры. Часть из них ставят прививку по собственному желанию, а часть – из опасений потерять работу.

Напомним, 12 октября в Новосибирской области вышло постановление главного санитарного врача региона, предписывающее обязательную вакцинацию сотрудникам сферы услуг, в том числе работникам торговли. Согласно документу, до 21 ноября им было необходимо привиться первым компонентом вакцины, а до 21 декабря – завершить полный курс вакцинации.