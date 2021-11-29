Что сейчас происходит в ФИЦ ИВТ?

«Континент Сибирь» продолжает следить за развитием конфликта в ФИЦ информационных и вычислительных технологий (ИВТ), врио директора которого (Андрей Юрченко) недавно был отстранен от своей должности. Очередная смена руководства только усилила накал противостояния между противниками Юрченко и его сторонниками, что вылилось в ряд новых скандалов и судебных исков. Прокомментировать происходящее «Континенту Сибирь» согласился заместитель руководителя профсоюзной организации института, ведущий научный сотрудник ФИЦ ИВТ д.ф.-м.н. СЕРГЕЙ ШАРЫЙ.

– Сергей Петрович, что сейчас происходит в ИВТ?

– Исполняющим обязанности директора назначен наш коллега Сергей Медведев. Он приступил к исполнению обязанностей, в частности, устранению последствий решений прежнего руководителя и его команды.

– Почему вы считаете, что прежние решения были неверными?

– Это не мое личное мнение. Напомню, что приказу об увольнении Андрея Юрченко с формулировкой «в связи с невыполнением руководителем своих обязанностей», предшествовала работа комиссии из Министерства науки и высшего образования, оценившей таким образом его работу. До этого Объединенный ученый совет СО РАН по нанотехнологиям и информационным технологиям (а его члены – известные у нас и за рубежом эксперты в этой области) высказывал мнение, что политика Андрея Юрченко негативно скажется на качестве научной работы, проводимой в ИВТ. Наконец, комиссия Федерации профсоюзов Новосибирской области выявила ряд серьезных нарушений трудового законодательства со стороны администрации ФИЦ ИВТ в период, когда её возглавлял Андрей Юрченко (документ имеется в распоряжении редакции). При этом я не видел ни одного аналогичного заключения компетентной сторонней комиссии с положительной оценкой итогов работы этой команды. Разве что публикации в СМИ, иногда, судя по подписи «На правах рекламы», сделанные на коммерческой основе. Поэтому я считаю, что увольнение Андрея Юрченко стало закономерным результатом, равно как не удивила меня и реакция его команды.

– Что вы имеете в виду?

– Начать с того, что Андрей Юрченко не передал нормально дела своему преемнику, как это принято среди приличных людей. После временного отстранения в октябре, он просто не вышел на работу, в его кабинете не смогли найти ряд документов, в частности, приказы по основной деятельности и финансовые приказы, не было даже гербовой печати института. Вся эта неразбериха привела к тому, что чуть не возникла задержка с зарплатой. Затем стали вдруг «всплывать» распоряжения Андрея Юрченко, на которых стояла более ранняя дата, но которые до дня его отстранения почему-то не видели.

Когда вышел приказ об окончательном увольнении Андрея Юрченко в середине ноября, началась откровенная свистопляска. Для начала заместитель директора Яков Ракшун издал приказ, в котором возложил на себя обязанности директора. Хотя, по имеющимся данным, у него вообще нет полномочий для принятия таких решений. К тому же уже был приказ Минобрнауки о назначении врио директора Сергея Медведева.

Когда другой член команды Андрея Юрченко, Александр Трушакин был освобожден с одной из занимаемых ранее должностей, он, по имеющимся данным, стал выносить из кабинета какие-то сумки с документами и складывать в служебный автомобиль. Чтобы пресечь это безобразие, новый руководитель распорядился опечатать машину, поставить её на служебную стоянку и для начала разобраться, где личные вещи Александра Трушакина, а где – имущество и документы ИВТ. Это вызвало заявления Александра Трушакина в СМИ о том, что ему, дескать, не отдают личное имущество. В настоящий момент, по моим данным, ничто не мешает Александру Трушакину получить свои вещи в обмен на печати и документы Бердского филиала ФИЦ ИВТ, но он сам не спешит совершить обмен.

– Как вы думаете, чем мотивированы эти действия? Неужели сторонники Юрченко думают, что подобными поступками смогут отменить решение Минобрнауки и вернуть контроль над ИВТ?

– Мне сложно судить об их мотивации, я могу только предполагать. Может быть, это желание подольше сохранить свою работу. Может быть, движет желание «хлопнуть дверью». А может, хотят отвлечь внимание от других вещей.

– Какова в целом сейчас атмосфера в коллективе ИВТ?

– Если говорить об административном персонале, канцелярии, отделе кадров, то там, конечно, настроение у людей в основной массе позитивное. А среди научных работников разное. Люди надеются, что будут перемены к лучшему, но осознают, что сейчас институт находится в очень тяжелой ситуации, из которой без потерь уже вряд ли выйти. Понятно, что ряд проблем складывался на протяжении лет, ИВТ действительно не хватало притока молодежи, развития новых направлений. Беда в том, что команда Андрея Юрченко пыталась решить эти проблемы только на словах. На деле же, при них ИВТ покинул еще десяток ученых – в большинстве своем как раз ещё не старых и достаточно активных. А замена им не пришла. И ситуация только усугубилась, некоторые прямо говорят, что «институт обескровлен». Уже практически окончательно решено, что никакого проекта СНЦ ВВОД (на который Андрей Юрченко делал ставку) не будет, выбор сделан в пользу университетского проекта суперкомпьютера «Лаврентьев». Поэтому у научных работников оптимизм более сдержанный. Сейчас все ждут, какие шаги предпримет Сергей Медведев, какую стратегию по выходу из кризиса он предложит.