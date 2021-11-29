Тринадцать человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

За прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались тринадцать человек. Заболевание выявили у 393 жителей региона.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области скончались трое мужчин в возрасте от 58 до 73 лет, а также десять женщин в возрасте от 61 до 89 лет.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 4 183 пациента, в отделениях реанимации лечатся 339 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 47 пациентам.

За сутки коронавирус выявили у 393 жителей региона (днем ранее — 400), 60 выздоровели. За все время в Новосибирской области зарегистрировали 82 335 случаев COVID-19, в том числе у 8 632 детей. 57 238 пациентов выздоровели, 3 780 — скончались.

В Кузбассе за сутки заболевание выявили у 377 человек, три человека скончались. 253 пациента выздоровели. Медицинскую помощь в Кузбассе получает 4 571 пациент человек с диагнозом COVID-19, в стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 17 896 человек.

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 521 случай коронавируса, от заболевания скончались 22 человека. В инфекционных госпиталях лечатся 3 398 человек с диагнозом COVID-19. Тяжело переносят заболевание 705 человек, из них 262 находятся на аппарате ИВЛ.

Напомним, что в Новосибирской области действует обязательная вакцинация отдельных категорий граждан от COVID-19, а также введена система QR-кодов при посещении массовых мероприятий и некоторых организаций, в том числе заведения общепита.

Ученые обнаружили новый штамм коронавируса «омикрон». По данным специалистов центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», он «вызывает серьёзные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения». Для формирования коллективного иммунитета к COVID-19 необходима вакцинация. В Новосибирской области действует интерактивная карта пунктов вакцинации от коронавируса. На ней также указаны лаборатории, где можно сдать ПЦР-тесты и анализы на антитела.