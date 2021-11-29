В Новосибирской области продлена программа комплексной реабилитации инвалидов

Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирской области будет оказываться дольше и эффективнее — продлён срок и увеличено финансирование региональной программы «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2020-2023 годы».

Соответствующие изменения в программу приняты на заседании правительства региона 29 ноября, которое провёл первый зампред правительства Новосибирской области Владимир Знатков.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева представила проект изменений в программу.

«Региональная программ направлена на совершенствование работы системы комплексной реабилитации инвалидов, – отметила Елена Бахарева. – В числе изменений – продление срока реализации программы до 2024 года и увеличение финансирования из федерального бюджета. Кроме того, уточняются объёмы финансирования по реализуемым мероприятиям на 2022 год».

Основными мероприятиями программы являются приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования для оснащения организаций, оказывающих такие услуги, проведение обучения специалистов, осуществляющих мероприятия по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, создание, эксплуатация и развитие единой информационной системы по контролю услуг по реабилитации и абилитации инвалидов.

Исполнители региональной программы — министерство труда и социального развития, министерство культуры, министерство физической культуры и спорта и министерство цифрового развития и связи Новосибирской области.

Как сообщалось ранее, в Новосибирской области работают 65 пунктов проката реабилитационного оборудования.