Жители микрорайона Северный в Бердске получили LTE

МТС сообщает о расширении сети LTE на территории Бердска: жители 20 многоэтажных домов микрорайона Северный впервые получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету, сообщил в своем аккаунте директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

«Я рад, что жители крупного микрорайона Северный получили скоростной LTE-интернет – написал он. – Мы «прокачали» связь в стотысячном Бердске благодаря закрытию таких «белых» пятен и обновлению оборудования. В результате средняя скорость LTE-интернета в Бердске выросла на четверть, сразу после этого мобильный трафик бердчан в сети МТС сразу увеличился на 20 процентов. И это ожидаемо – в период сложной эпидемиологической ситуации, бердчане хотят работать и учиться с комфортом, используя мобильный интернет».

В зоне действия сети также детский сад, продовольственные магазины, многоуровневый гаражный комплекс и автозаправочная станция. Жители высоток могут с комфортом вести прямые эфиры в социальных сетях, смотреть стримы и видео в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и пользоваться всеми привычными сервисами от мобильных банков и госуслуг до служб доставки и заказа такси.

Также МТС обновил оборудование базовых станций сразу в нескольких локациях Бердска. Теперь более быстрый доступ в мобильный интернет получили бердчане из частного сектора и многоэтажек на улице Кольцова и жители высоток на Рогачева. В зону ускоренного интернета попали бердские общеобразовательные школы №10, 11, 12, здание городской администрации городской, а также такое популярное среди бердчан место, как городской парк имени Горького.