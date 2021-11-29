АО «Стройсервис» использует термометрические комплексы VisionLabs для профилактики коронавируса

Компания «Стройсервис», один из крупнейших в России добытчиков коксующегося угля, установила комплексы бесконтактной термометрии VisionLabs Thermo, которые помогут в режиме реального времени определять людей с повышенной температурой. Решение обеспечивает эпидемиологический контроль на производствах, специфика которых не позволяет перевести сотрудников на удаленную работу.

«Мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора по контролю температуры тела сотрудников при входе на наши предприятия, – подчеркивает начальник управления информационных технологий и телекоммуникаций компании АО «Стройсервис» Игорь Бурмин. – Использование для этого комплексов бесконтактной термометрии поможет избежать скопления людей на проходных, перевести мониторинг в цифровой формат и оптимизировать трудовые ресурсы. С решением VisionLabs Thermo нет необходимости проводить измерения вручную и записывать их в отдельный журнал – система делает это сама в автоматическом режиме».

Комплекс VisionLabs Thermo позволяет бесконтактно измерить температуру одновременно 30 сотрудникам, которые находятся в пределах видимости тепловизионной камеры. Максимальная погрешность измерения составляет не больше 0,2 C°. При обнаружении человека, чья температура превышает 37 °C, система сигнализирует на пост охраны для дальнейших действий по внутреннему регламенту. Также есть возможность настройки звукового, светового оповещения и отправки сообщений о событиях в рабочий чат.

Специалисты «Стройсервиса» при поддержке научно-производственной компании СТК, интегрировали VisionLabs Thermo в цифровую инфраструктуру всех предприятий АО «Стройсервис». «По мере развития технологий тепловизионные решения становятся все более совершенными. Сегодня программно-аппаратный комплекс VisionLabs Thermo позволяет с высокой скоростью определять температуру людей в потоке в реальном времени, – говорит заместитель генерального директора СТК Андрей Зимин. – Комплекс обеспечивает эффективное решение задачи температурного контроля, что делает возможным его применение в различных сферах, требующих высокой пропускной способности в проходных зонах».

Благодаря удобному интерфейсу, разработанному VisionLabs, уполномоченные сотрудники могут в онлайн-режиме следить за температурной сводкой, а также смотреть историю замеров по предыдущим дням. Кроме того, VisionLabs Thermo можно интегрировать с существующей системой контроля доступа для автоматической блокировки пропусков сотрудников с повышенной температурой. Решение легко настраивать и масштабировать. В системе есть возможность выбрать зону контроля, задать температурный порог, запись архива в видимом и тепловизионном спектрах.

«Проходные на промышленных предприятиях всегда отличаются большим потоком людей. Поэтому стандартные профилактические меры с ручным измерением температуры с помощью пирометров там просто неэффективны – за счет этого образовываются очереди на вход, а ведение журнала с температурными замерами требует дополнительных ресурсов, – комментирует коммерческий директор VisionLabs Илья Романов. – Разработанный нами комплекс VisionLabs Thermo позволяет полностью автоматизировать этот процесс, повысить точность измерений и оптимизировать время сотрудников».

«Цифровая трансформация – один из главных трендов добывающей промышленности. Технологии не только помогают повысить уровень надежности производственного процесса, но и создать безопасную среду на предприятиях, – резюмирует заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка Сергей Кузнецов. – Внедрение современных комплексов бесконтактной термометрии поможет автоматизировать имеющуюся инфраструктуру и станет важным инструментом защиты здоровья сотрудников».