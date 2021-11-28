28 Ноябрь, Воскресенье

18:53

Крупный бизнес-центр возле станции метро выставлен на продажу за 750 млн рублей

18:29

Последний из трех рабочих, провалившихся в кипяток в новосибирском лицее №12, скончался в больнице

17:29

«Жители не жалуются»: вице-мэр Анна Терешкова прокомментировала форму катка в центре Новосибирска

17:07

Строительная компания Брусника подала иск к мэрии Новосибирска, требуя вернуть деньги за дорогу

14:17

Движение транспорта по улице Писарева, перекрытое с конца сентября, возобновилось

12:12

Новосибирская полиция возбудила уголовное дело по факту кражи особо крупной суммы денег из банкомата

27 Ноябрь, Суббота

21:50

Глава Кузбасса отправил в отставку мэра Прокопьевска за банкет в день трагедии на шахте

19:06

На два месяца арестовали начальника участка кузбасской шахты «Листвяжной» после гибели более 50 человек

18:13

Пассажиры почти сутки не могли вылететь из новосибирского Толмачево в Дубай

16:10

Рекорд суточной смертности от COVID-19 повторился второй день подряд в Новосибирской области

13:21

Следователи проверяют информацию о нападении на учителя и ученика одноклассника в школе Новосибирска

12:30

Французский магазин спортивных товаров Decathlon открылся в Новосибирске

11:19

Метель и сильный ветер ожидаются в выходные в Новосибирской области

26 Ноябрь, Пятница

21:43

Два года условно получила супруга мэра Томска за нападение на силовика

20:39

Полицейские задержали мужчину, угрожавшего сжечь новосибирскую чиновницу

19:07

Председатель горсовета Новосибирска прокомментировал судьбу мандата Сергея Бойко

18:47

Депутата Госсобрания Республики Алтай заподозрили в изнасиловании школьницы