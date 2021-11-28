«Континент Сибирь» предлагает проголосовать за участника новосибирского рынка мобильной и веб-разработки, SEO-продвижения и SMM, который, на ваш взгляд, в наибольшей степени мог бы быть достоин звания «Компания года» по итогам минувших 12 месяцев.
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«Жители не жалуются»: вице-мэр Анна Терешкова прокомментировала форму катка в центре Новосибирска
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Движение транспорта по улице Писарева, перекрытое с конца сентября, возобновилось
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Новосибирская полиция возбудила уголовное дело по факту кражи особо крупной суммы денег из банкомата
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Глава Кузбасса отправил в отставку мэра Прокопьевска за банкет в день трагедии на шахте
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На два месяца арестовали начальника участка кузбасской шахты «Листвяжной» после гибели более 50 человек
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Пассажиры почти сутки не могли вылететь из новосибирского Толмачево в Дубай
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Рекорд суточной смертности от COVID-19 повторился второй день подряд в Новосибирской области
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Следователи проверяют информацию о нападении на учителя и ученика одноклассника в школе Новосибирска
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Французский магазин спортивных товаров Decathlon открылся в Новосибирске
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Метель и сильный ветер ожидаются в выходные в Новосибирской области
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Два года условно получила супруга мэра Томска за нападение на силовика
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Полицейские задержали мужчину, угрожавшего сжечь новосибирскую чиновницу
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Председатель горсовета Новосибирска прокомментировал судьбу мандата Сергея Бойко
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Депутата Госсобрания Республики Алтай заподозрили в изнасиловании школьницы
Участник строительного рынка Новосибирска
Как решить проблемы Новосибирска со строительством социальной инфраструктуры?
Заведующий кафедрой Смарт-сити Сибирского университета телекоммуникаций и информатики, директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting
Что такое цифровая трансформация?
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
Предлагаю заняться делом
Ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ)