Какая сибирская компания сферы мобильной и веб-разработки/SEO-продвижения/SMM больше всех отличилась в своем секторе по итогам 2021 года?

Дмитрий Катаев
 
веб-разработка SEO-продвижение SMM
Фото: pexels.com

«Континент Сибирь» предлагает проголосовать за участника новосибирского рынка мобильной и веб-разработки, SEO-продвижения и SMM,  который, на ваш взгляд, в наибольшей степени мог бы быть достоин звания «Компания года» по итогам минувших 12 месяцев.

Какая из перечисленных компаний сферы мобильной и веб-разработки/SEO-продвижения/SMM, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойна быть «Компанией года»-2021?

Результаты опроса

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