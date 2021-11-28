Последний из трех рабочих, провалившихся в кипяток в новосибирском лицее №12, скончался в больнице

Федор Туров
 
Миниатюра для: Последний из трех рабочих, провалившихся в кипяток в новосибирском лицее №12, скончался в больнице
Фото Михаила Перикова

28 ноября в областной больнице умер инженер Сибирской генерирующей компании (СГК), пострадавший во время ремонта теплотрассы в лицее №12. Трагедия произошла 1 ноября — в тот день во время осмотра системы отопления мужчины провалились в яму с кипятком.

Утром 1 ноября сотрудники СГК вместе со слесарем лицея №12 обследовали тепловой узел здания учреждения по улице Серебренниковской, 10. «В ходе обследования провалился пол подвала. Повреждения получили два сотрудника СГК и слесарь лицея. Пострадавшие госпитализированы», — прокомментировали представители компании.

Один из инженеров умер в реанимации через несколько часов. Слесарь лицея, также попавший в кипяток и получивший ожоги 70% тела, скончался через пять дней. Следственный комитет после данного происшествия возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Состояние оставшегося в живых сотрудника врачи оценивали как тяжелое.

Информацию о смерти мужчины пресс-служба СГК подтвердила.

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