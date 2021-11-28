«Жители не жалуются»: вице-мэр Анна Терешкова прокомментировала форму катка в центре Новосибирска

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», как жители города относятся к скандально прославившемуся катку напротив Оперного театра. Изначально он должен был ассоциироваться с летящей ракетой, но его вид сверху стал вызывать другую ассоциацию.

«Жители не жалуются на прекрасный каток в Театральном сквере! В том году были безумные очереди, чтобы на нем покататься. Не было ни одного официальной жалобы», — сказала Анна Терешкова в эфире.

О том, что форма катка перед Оперным останется такой же, как и в 2019 и 2020 годах, стало известно в начале октября. При этом массовых мероприятий в этом году на новогодние праздники проводить не планируется.