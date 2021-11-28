Строительная компания Брусника подала иск к мэрии Новосибирска, требуя вернуть деньги за дорогу

Новосибирский Арбитражный суд принял к рассмотрению иск компании Брусника к мэрии Новосибирска о взыскании 60,69 млн рублей. Иск, как пояснили представители строительной компании, связан с компенсацией затрат на улицу Владимира Заровного.

Предмет спора – улица Владимира Заровного, проходящая через микрорайон «Европейский берег», которую строила Брусника, и которая должна была стать дублером Большевистской. Компания настаивает на том, что вложенные средства должны быть возмещены – если потребуется, то в судебном порядке. Третьей стороной в разбирательстве стали муниципальное Управление дорожного строительства и департамент транспорта, возглавляемый Константином Васильевым.

Первое заседание суда назначено на 14 декабря.

Параллельно мэрия Новосибирска и компания Брусника участвуют в еще одной судебной тяжбе, связанной с застройкой аэродрома «Гвардейский». В конце января этого года мэрия Новосибирска доказала свое право выдавать разрешения на строительство в районе старого городского аэропорта, аэродром которого сегодня эксплуатирует Росгвардия.