В ГУ МВД по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ: неизвестный украл более 3 млн рублей из банкомата ВТБ в одном из торговых центров Калининского района.

Как уточнили в пресс-службе МВД, кража произошла в ночь с 25 на 26 ноября. Подозреваемый похитил 3,3 млн рублей из банкомата, вскрыв замок внутренней дверцы. При этом он попал в поле зрения камеры видеонаблюдения и, как позднее оказалось, оставил на месте преступления отпечатки пальцев и следы обуви.

Заявление о краже в полицию поступило от службы безопасности банка.

Также на этой неделе вступил в силу приговор еще одному взломщику, который в январе этого года пытался поджечь банкомат «Газпромбанка», чтобы вскрыть его – причем, сделал это дважды. 20 сентября Ленинский районный суд осудил взломщика на 2 года 2 месяца колонии общего режима за покушение на кражу. Областной суд оставил приговор в силе.