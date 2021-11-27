Французский магазин спортивных товаров Decathlon открылся в Новосибирске

В Новосибирске состоялось открытие гипермаркета товаров для спорта и активного отдыха французской сети Decathlon («Декатлон»). Расположенный на улице Фабричной, 55/6, недалеко от «Леруа Мерлен», гипермаркет заработал 27 ноября. Новый магазин стал первым в городе и 60-м в России. Его открытие позволило создать более 40 рабочих мест, сообщили в пресс-службе компании.

Теперь новосибирцам стали доступны аксессуары и экипировка для более 85-и видов спорта. Днём ранее, 26 ноября состоялась закрытая церемония инаугурации, которую посетили в том числе начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, глава экономической службы по СНГ посольства Франции в России Лоран Шарпин и генеральный директор Decathlon Россия Жереми Анжелар.

«Decathlon Новосибирск — очень важный для нас проект. В крупнейшем городе Сибири активно занимаются спортом — по нашим исследованиям 40% жителей делают это регулярно, а за последние пять лет количество спортсменов увеличилось почти на 50%. Мы верим, что у города большой потенциал. За последний год рост онлайн-заказов составил 31%. Также растет и B2B сегмент. Представители локального бизнеса интересуются нашей продукцией. Так, количество заказов выросло на 72%, по сравнению с 2020-м годом», — отметил генеральный директор Decathlon Россия Жереми Анжелар.

Первоначально открытие гипермаркета планировалось в июне текущего года, затем в PR-службе российского подразделения компании называли сентябрь и сегодня его открытие состоялось. Представители сети объясняли задержку «необходимостью соблюсти высокие стандарты качества при строительстве, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности для клиентов».

Напомним, что гипермаркет спорттоваров Decathlon построен в Новосибирске компанией «Спорт-Инвест», учредителями которой по данным Ruspofile, являются основатели универмага LUKSE Тимур Саттаров и его жена Ольга Гребенюк. Они являются основателями брендов Marmalato и Sugarelle, компании-застройщика ЖК «Монблан», фитнес-клуба «World Class Новосибирск».

Decathlon – французская сеть спортивных гипермаркетов для всей семьи. Первый магазин был открыт на севере Франции в 1976 году. На сегодняшний день открыто более 1 600 магазинов в более 60 странах мира. На сегодняшний день в России открыто 56 магазина Decathlon в 24 городах, в том числе 23 в Москве и Московской области. Почти все товары, представленные в магазинах Decathlon и в интернет-магазине decathlon.ru – собственного производства.