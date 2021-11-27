Метель и сильный ветер ожидаются в выходные в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидаются обильные снегопады, похолодание и усиление ветра до 18 м\с.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в субботу, 27 ноября ожидается порывистый ветер, его скорость будет достигать 20 м/с. Местами будет умеренный снег, метели, на дорогах гололедица. Дневная температура составит -6…-9 градусов.

В Новосибирске в воскресенье, 28 ноября днем осадки продолжатся: будет умеренный снег, местами метель. Температура воздуха ночью составит -7…-9 градусов, дневная будет в пределах -4…-6 градусов, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13, местами до 18 м\с. По области ночью ожидается около -5…-10 градусов, днем – 3-8 градусов ниже нуля.

В начале новой недели, 29 ноября в городе ночью возможен небольшой снег, днем осадков не ожидается. Ночная температура будет около -10…-12 градусов, днем ожидается в пределах – 6…-8 градусов. Порывы ветра ожидаются до 14 м/с. По Новосибирской области температура ночью составит -9… -14 градусов, при прояснениях до -19 градусов. Днем будет около -6…-11 градусов.

В последующие дни, по прогнозам синоптиков, ночные морозы по городу и в Новосибирской области будут усиливаться до отметки в -20 градусов, осадки прекратятся.

Добавим, что по данным мэрии Новосибирска, в городе в активном режиме продолжается уборка и вывоз снега. Так, с начала зимнего сезона дорожно-эксплуатационные учреждения города вывезли с магистралей и улиц города 144 700,4 кубометра снега.