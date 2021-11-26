В каком новосибирском заведении самый лучший кофе?

26 Ноябрь, Пятница

21:43

Два года условно получила супруга мэра Томска за нападение на силовика

20:39

Полицейские задержали мужчину, угрожавшего сжечь новосибирскую чиновницу

19:07

Председатель горсовета Новосибирска прокомментировал судьбу мандата Сергея Бойко

18:47

Депутата Госсобрания Республики Алтай заподозрили в изнасиловании школьницы

17:50

Почти 800 новосибирских специалистов освоили инструменты бережливого производства

17:39

Выживший на шахте «Листвяжная» в Кузбассе спасатель получит награду от Путина

16:36

Антирекорд по смертности от коронавируса повторился в Новосибирской области

15:59

«Самую лёгкую бутылку» будут выпускать компании «Сибстекло» и AB InBev Efes с минпромторгом Новосибирской области

15:55

Компанию новосибирского застройщика «Новомарусино» признали банкротом

14:15

Суд приостановил работу кафе под Новосибирском после массового отравления

13:38

125 жителям региона за неделю отказано в обслуживании из-за отсутствия QR-кодов и сертификатов

13:04

На шести шахтах Кузбасса нашли нарушения после аварии на «Листвяжной»

12:45

На «Чистой Слободе» в Новосибирске может появиться новый сквер

12:14

Власти Кузбасса назвали возможную причину аварии на шахте «Листвяжная»

11:26

В Новосибирской области до конца года завершат возведение ещё двух долгостроев благодаря господдержке

10:16

Число жертв аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе достигло 52 человек

25 Ноябрь, Четверг

22:21

Новосибирский оппозиционер покинул Россию из-за перспективы уголовного преследования