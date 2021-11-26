В каком новосибирском заведении самый лучший кофе?

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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21:43
Два года условно получила супруга мэра Томска за нападение на силовика
20:39
Полицейские задержали мужчину, угрожавшего сжечь новосибирскую чиновницу
19:07
Председатель горсовета Новосибирска прокомментировал судьбу мандата Сергея Бойко
18:47
Депутата Госсобрания Республики Алтай заподозрили в изнасиловании школьницы
17:50
Почти 800 новосибирских специалистов освоили инструменты бережливого производства
17:39
Выживший на шахте «Листвяжная» в Кузбассе спасатель получит награду от Путина
16:36
Антирекорд по смертности от коронавируса повторился в Новосибирской области
15:59
«Самую лёгкую бутылку» будут выпускать компании «Сибстекло» и AB InBev Efes с минпромторгом Новосибирской области
15:55
Компанию новосибирского застройщика «Новомарусино» признали банкротом
14:15
Суд приостановил работу кафе под Новосибирском после массового отравления
13:38
125 жителям региона за неделю отказано в обслуживании из-за отсутствия QR-кодов и сертификатов
13:04
На шести шахтах Кузбасса нашли нарушения после аварии на «Листвяжной»
12:45
На «Чистой Слободе» в Новосибирске может появиться новый сквер
12:14
Власти Кузбасса назвали возможную причину аварии на шахте «Листвяжная»
11:26
В Новосибирской области до конца года завершат возведение ещё двух долгостроев благодаря господдержке
10:16
Число жертв аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе достигло 52 человек
22:21
Новосибирский оппозиционер покинул Россию из-за перспективы уголовного преследования
Участник строительного рынка Новосибирска
Как решить проблемы Новосибирска со строительством социальной инфраструктуры?
Заведующий кафедрой Смарт-сити Сибирского университета телекоммуникаций и информатики, директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting
Что такое цифровая трансформация?
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
Предлагаю заняться делом
Ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ)