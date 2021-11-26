В каком новосибирском заведении самый лучший кофе?

Дмитрий Катаев
 
чашка кофе

«Континент Сибирь»  предлагает своим читателям поделиться мнением и принять участие в голосовании.

В каком из перечисленных новосибирских заведений, по вашему мнению, самый вкусный кофе?

Результаты опроса

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