Два года условно получила супруга мэра Томска за нападение на силовика

Суд приговорил супругу мэра Томска Галину Кляйн к условному сроку за нападение на сотрудника правоохранительных органов, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

26 ноября Кировский районный суд Томска вынес обвинительный приговор супруге мэра Томска Галине Кляйн за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов.

Инцидент произошел в ноябре 2020 года. Подсудимая ударила одного из сотрудников правоохранительных органов, прибывших для проведения обыска в квартире мэра Томска Ивана Кляйна в рамках расследования уголовного дела. В отношении Галины Кляйн было возбуждено дело по части 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

«Государственный обвинитель, с учетом возраста, состояния здоровья и положительной характеристики подсудимой, указал на возможность ее исправления в условиях, не связанных с изоляцией от общества. Суд, согласившись с позицией прокурора, приговорил виновную к 2 годам лишения свободы условно, с назначением испытательного срока в 2 года», — указано в сообщении. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.

Напомним, глава Томска Иван Кляйн обвиняется по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочии) и ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Он был задержан 13 ноября прошлого года и на следующий день арестован. Его временно отстранили от должности решением суда.

По версии следствия, чиновник незаконно обозначил 300-метровую санитарную зону вокруг предприятия ОАО «Томское пиво», из-за чего местный застройщик не смог построить многоэтажные дома.

Кроме того, Ивана Кляйна заподозрили в незаконной передаче муниципального земельного участка дочери, а также в том, что чиновник осуществлял контроль за деятельность ОАО «Томское пиво», руководителем которого ранее являлся. В настоящее время гендиректором организации является супруга мэра. Все три уголовных дела объединены в одно производство.