Полицейские задержали мужчину, угрожавшего сжечь новосибирскую чиновницу  

Василий Попов
 
угрозы чиновникам в Новосибирске
Фото Михаила Перикова

Полицейские задержали мужчину, который угрожал расправой руководителю штаба при министерстве образования Новосибирской области Оксане Василенко.

В Новосибирске сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал расправой  руководителю оперативного штаба при министерстве образования  Новосибирской области Оксане Василенко. Мужчину передали медицинским работникам, сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

«Заявление в полицию поступило, личность гражданина установлена. Он был передан полицейскими медицинским работникам», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На своей странице в Facebook Оксана Василенко сообщила, что мужчина звонил ей по телефону, оскорблял и угрожал убийством. Угрозы также поступали в адрес ее семьи. При задержании сотрудниками полиции мужчина оказывал «буйное сопротивление». Руководитель штаба отметила, что задержанный является сотрудником ЧОПа.

Оксана Василенко сообщила изданию «НГС» о том, что угрозы в ее адрес стали поступать после того, как она отказалась размещать посты мужчины в образовательном паблике. По ее словам, посты не были связаны с детьми и образованием, а также имели агрессивную тематику.

Напомним, в ноябре полиция организовала проверку по заявлению жительницы Новосибирска об угрозах со стороны коллекторов из-за якобы финансовых обязательств. Неизвестные сообщали, что взорвут школу, где работает мать сибирячки. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело на контроль.

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