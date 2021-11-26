Депутата Госсобрания Республики Алтай заподозрили в изнасиловании школьницы

Правоохранители задержали депутата Госсобрания Республики Алтай по подозрению в изнасиловании школьницы. В отношении народного избранника возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей) в отношении 47-летнего депутата Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай.

«По данным следствия, в конце 2019 года на территории Алтайского края в городе Барнауле подозреваемый изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать о совершенном в отношении нее преступлении», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что по ходатайству следователя СК в отношении депутата избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Следователи ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

По данным ТАСС, речь может идти о задержании 47-летнего депутата Александра Коршука. Коршук избирался в Госсобрание республики в 2019 году от партии КПРФ, однако в ноябре того же года вышел из фракции коммунистов и вошел во фракцию к независимым депутатам.

Напомним, в середине ноября правоохранители задержали депутата Законодательного собрания Новосибирской области от «Единой России» Глеба Поповцева по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он незаконно получал зарплату, оформив подставное лицо на должность своего помощника. В отношении депутата избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 16 января 2022 года.