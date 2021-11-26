Почти 800 новосибирских специалистов освоили инструменты бережливого производства

За прошедший год почти 800 специалистов новосибирских организаций обучились инструментам бережливого производства в учебном центре «Фабрика процессов», сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

Региональный учебный центр «Фабрика процессов» отметил год с момента начала работы. Он был создан в рамках нацпроекта «Производительность труда» на базе регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) АИР Новосибирской области. Обучение в центре позволяет сотрудникам предприятий-участников нацпроекта получить опыт применения инструментов бережливого производства, а также понять, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели компании.

За прошедший год специалисты «Фабрики процессов» провели 50 тренингов. Обучение прошли 795 человек, освоили полезные навыки сотрудники 85 организаций.

«За год работы участниками тренингов уже стали команды не только новосибирских предприятий, но и Минпромторга, Минэкономразвития Новосибирской области, Фонда развития промышленности и Центра содействия развитию предпринимательства Новосибирской области «Мой бизнес». Кроме того, летом на Фабрике четырехдневное обучение прошла региональная команда. В нее вошли сотрудники министерств и ведомств области, в том числе, Минсельхоза, Минфина, Минтруда и соцразвития, Управления капитального строительства. Мы всегда говорим, что принципы бережливого производства одинаково эффективны как на производстве, так и в деятельности любого рабочего коллектива», — отметила руководитель регионального центра компетенций в сфере производительности труда АИР Новосибирской области Камилла Волосская.

Тренинги центра построены по принципу обучения через действия, поэтому участники погружаются в производственную деятельность — собирают изделия из деталей за определенное время. В течение одного дня специалисты «проживают» три рабочих смены. На первой участники изучают текущее состояние производственного процесса, ко второй смене принимают решение по его улучшению. На третьей смене они стабилизируют процесс с тем, чтобы выполнить требования клиента.

Обучение позволяет на практике отточить навыки снижения потерь и улучшения выполнения задач, повышения операционных и экономических показателей, а также повышения уровня качества, безопасности и удовлетворенности участников команды.

Отметим, раз в несколько месяцев в региональном учебном центре проходит День открытых дверей для бизнеса, где специалисты рассказывают компаниям о возможностях, которые предоставляет нацпроект, а также предлагают пройти мастер-классы по повышению эффективности производственных и офисных процессов и управлению изменениями.

Напомним, благодаря нацпроекту «Производительность труда» новосибирский производитель вентиляционного оборудования «НЕВАТОМ» увеличил выработку в полтора раза, а также на треть сократил объем незавершенного производства.