«Не стоит исключать торпедную атаку»: командир К-19 Олег Адамов о причинах трагедии подводной лодки «Курск»

С момента катастрофы с российской подводной лодкой «Курск» прошло уже более двух десятков лет, но тема по-прежнему вызывает активные обсуждения. До сих пор эксперты пытаются выявить реальные причины, повлекшие за собой смерть 118 членов экипажа, находившихся в тот день на борту «Курска». Новый виток дискуссий возник на этой неделе после публичных заявлений командовавшего в то время Северным флотом адмирала Вячеслава Попова, по словам которого причиной взрыва послужило столкновение с подлодкой НАТО. «Континент Сибирь» пообщался с последним командиром легендарной атомной подводной лодки «К-19» ОЛЕГОМ АДАМОВЫМ, живущим уже 12 лет в Новосибирске и попросил его дать профессиональную оценку случившимся событиям.

Напомним, что крушение «Курска» по количеству погибших стало крупнейшей трагедией в послевоенной истории советского и российского подводного флота. По официальной версии на подлодке произошёл взрыв торпеды 65-76А («Кит») в торпедном аппарате № 4. Причиной стала утечка компонентов топлива торпеды — пероксида водорода. Через 2 минуты пожар, возникший после первого взрыва, повлёк за собой детонацию торпед, находившихся в первом отсеке лодки. Второй взрыв привёл к разрушениям нескольких отсеков подводной лодки, и она пошла ко дну. При этом отмечается, что торпеды указанного типа на момент катастрофы считались небезопасными. Тем не менее, такая версия по мнению многих экспертов выглядит не столь убедительной, и дискуссии по поводу причин трагедии не утихают по сей день.

Адамов Олег Евстахиевич — участник заплыва через Берингов пролив, офицер ВМФ СССР и России, капитан I ранга, последний командир легендарной атомной подводной лодки «К-19», сейчас — генеральный директор фирмы «Олимп» (управление имуществом компании «СтройМастер»). Родился 3 июня 1953 года в Ивано-Франковске (Украина). Окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола, Высшие офицерские классы и Военно-морскую академию в Санкт-Петербурге. Женат, с 2008 года живет и работает в Новосибирске. С 1 июля 2021 года назначен на должность председателя Новосибирского морского собрания.

– Олег Евстахиевич, что, по вашему мнению, могло в действительности произойти на подлодке «Курск» 12 августа 2000 года?

– Версий много, все они уже давно публично оглашены и, на мой взгляд, все имеют право на жизнь с минимальной долей вероятности. Это касается и официального отчета о том, что на подлодке мог произойти взрыв учебной торпеды.

На каждую из версий есть моя точка зрения и тех моих знакомых, которые после произошедшей трагедии участвовали в различных испытаниях торпеды, чтобы понять, мог ли тот или иной фактор послужить причиной взрыва. Я по специальности заканчивал минно-торпедный факультет в Высшем военно-морском училище подводного плавания им. Ленинского комсомола, поэтому мины и торпеды – моя специальность. В случае с «Курском» речь идет о торпеде 65-76А – ее диаметр составляет 650 мм против 533 мм у большинства других. Она всегда была опасна тем, что является кислородной. Поэтому существует версия, согласно которой в торпеде могла произойти утечка кислорода, и это привело к взрыву. Но дело в том, что есть специальные приборы, позволяющие контролировать возможность утечки. К тому же, на мой взгляд, там должно было быть уж очень резкое «травление», чтобы произошел неожиданный для всех взрыв. Поэтому версию с самовзрывом я бы исключил, даже учитывая тот факт, что торпеда была экспериментальной. Тем более, что перед стрельбами, в том числе и учебными, которые проходили в тот день, все обычно перепроверяют на несколько раз. Уже после катастрофы мой покойный друг участвовал в испытаниях этой торпеды на устойчивость, и она не взорвалась. К тому же, если бы взрыв был в торпедном аппарате, где и находилась сама торпеда, то он не смог бы быть направлен внутрь подлодки, а ушел бы в сторону моря.

Также была версия, согласно которой при выстреле торпедой с «Курска» неправильно ввели данные, из-за чего она развернулась и попала в подлодку, из которой и была выпущена.

Встречалась и версия о том, что крейсер «Петр Великий» проводил учебные стрельбы, и его ракета случайно попала в субмарину. Но на кораблях есть контроль за полетом ракеты – было бы заметно, куда она полетела, и взрыв был бы замечен. К тому же учебные стрельбы производятся с простым, холостым зарядом (болванкой). Поэтому эти версии тоже отметаем.

– Командовавший в то время Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, смоделировал в федеральных СМИ ситуацию, при которой атомная подводная лодка (АПЛ) «Курск» погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО. Насколько, по вашему мнению, эта версия может быть правдоподобной?

– Да, есть еще две серьезные, с моей точки зрения, версии. Одну из них привел Вячеслав Попов. Согласно ей крушение атомной подводной лодки «Курск» произошло в результате столкновения с субмариной НАТО, которая выпустила в нее снаряд. То, что рядом с подлодкой «Курск» в тот момент рядом были американские подлодки, было сразу заявлено еще Аркадием Мамонтовым, когда он снимал об этом документальный фильм «Август». В его основу были положены репортажи и интервью, записанные им на месте гибели АПЛ К-141 «Курск». Он показал там желтый (иностранный) буй, который всплыл недалеко от места гибели подлодки. И там действительно была чужая лодка. У иностранных подлодок буй выпускается при передаче сигнала SOS. Но если даже предположить столкновение, то трудно представить, что это могло бы спровоцировать детонацию всех торпед, находившихся на подлодке «Курск». Скажем так, небольшая процентная вероятность есть, но навряд ли это бы привело к такому взрыву.

Есть еще версия, на мой взгляд, интересная, я бы ее не исключал, а считал бы даже приоритетной. Дело в том, что у иностранных подводных лодок есть так называемая автоматическая система атаки, когда компьютер сам выявляет, что находится рядом, а акустическая система определяет, что происходит на чужой лодке. Это те же действия, которые характерны для подготовки к стрельбе — торпедной атаке. Речь может идти об открывании передней крышки торпедного аппарата, заполнении баллонов сжатым воздухом, поскольку торпеды выстреливаются именно таким образом. Когда система определяет, что наносится торпедная атака, то не выявляет ее характер – учебная она была или нет. Могла сработать автоматика, поскольку подлодка находилась рядом с «Курском».

Даже те, кто командуют подводными лодкам сейчас, не исключают вариант автоматической стрельбы, которую не мог бы остановить ни командир подлодки НАТО, ни кто-либо еще. Услышав о торпедной атаке (пусть и учебной), которая готовилась на «Курске», они же не знали, что торпеда нацелена не на них, и «Курск» не имеет намерения атаковать конкретную цель. К тому же, у американских подлодок офицер, стоящий на вахте, имеет право без командира самостоятельно произвести выстрел, если слышит, что готовится торпедная атака. И не секрет, что иностранные подлодки постоянно находились на тот момент в наших водах (на тот момент международных), и о проводимых учениях их всегда предупреждали. Объявлялся район боевых учений, и давались рекомендации пока не заходить на эти территории. Но опять же, это скорее касалось надводных кораблей. А иностранным подлодкам было интересно знать, что за учения проходят, знать нашу тактику, наши корабли и лодки, поэтому в российских водах всегда было 2-3 их подлодки. И в тот день в НАТО знали об учениях и специально следили за ними и «Курском». То, что лодка была — это факт.

Я учился с одним из летчиков, который рассказывал, что самолеты в тот день обнаружили иностранную подводную лодку – она, видимо, была сильно повреждена после взрыва, поскольку находилась буквально рядом. Противолодочные самолеты, которые были задействованы в аварийно-спасательной операции, сопровождали эту подлодку до границ с Норвегией. Она шла со скоростью 3-4 узла – это очень медленно. Скорее всего, это была американская подводная лодка «Мемфис».

Еще один факт – в 2006 году я был в Шотландии, когда организовывал массовый заплыв через озеро Лох-Несс в честь юбилея подлодки К-19. Там я познакомился с местным подводником – боевым ветераном. И в 2011 году, когда мы с ним еще раз встретились в компании его коллег-подводников, возник спонтанный разговор про «Курск». Они рассказали, что к ним в то время из Норвегии пришла ремонтироваться подлодка «Мемфис». Она дошла до Норвегии, где немного себя подлатала и потом отправилась дальше по курсу в Англию. И тогда же говорили, что она имела сильные повреждения – возможно, там тоже погибло несколько моряков – от ударной волны взрыва «Курска». Многие подводники склоняются к этой версии.

Столкновение, о котором говорит адмирал Вячеслав Попов, тоже возможно. Но для того, чтобы привести к разрыву снарядов, речь должна была бы идти об очень сильном столкновении. Не исключается версия, что оно могло произойти из-за того, что НАТО в какой-то момент могли потерять нашу лодку из виду и, услышав при подготовке к торпедной стрельбе о ней, начали уклоняться, или начав маневрировать, могли случайно протаранить «Курск». Столкновение могло быть, поскольку они следили за «Курском» и были рядом. Никто не исключает, что могла быть и детонация, или торпеда могла быть бракованной – я все допускаю. Но не стоит забывать, что это только версии. Правду, наверное, узнаем, лет через 50. Сейчас информация по «Курску» засекречена.

– Можете вспомнить, где вы сами были в момент катастрофы?

– В тот день я был в Санкт-Петербурге и там же услышал о произошедшем с «Курском». Потом вернулся на место гибели, когда шла операция, туда же приезжали родители погибших членов экипажа. Это было тяжело, конечно и шокировало всех.

– На ваш взгляд, экипаж «Курска» можно было спасти?

– Многие подводники считают, что двое-трое суток кто-то из экипажа мог бы прожить, поэтому людей можно было спасти в случае оперативного реагирования. К тому же неизвестно, поступали ли последние сообщения от командира «Курска» о произошедшей атаке. Вот если бы кто-то выжил, мы бы знали точную причину гибели подлодки. Лейтенантом я сам участвовал в подобной учебной операции: моделировали ситуацию, что произошла авария, и мы в отсеке погружались на 150-200 м. Мой отсек был как раз кормовым, торпедным, и водолазы на учениях нас спасли. А значит, и тогда, чисто теоретически, экипажу могли бы помочь.

– Можете назвать еще подобные громкие происшествия в подводном флоте за последние годы?

– Только если подлодку «Нерпа», которую готовили на Дальнем Востоке для Индии – экспортный вариант, который сдавали в аренду. 8 ноября 2008 года на ней во время проведения испытаний, в результате несанкционированного срабатывания системы пожаротушения, погибло 20 членов экипажа. Причиной называют ошибку – якобы моряк нажал не тот рычаг, и все отравились фреоном, после чего случился пожар. А больше не вспоминается и, дай Бог, чтобы и не было подобных случаев.