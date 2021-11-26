Антирекорд по смертности от коронавируса повторился в Новосибирской области

За минувшие сутки в Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончались семнадцать человек. Это максимальный показатель суточной смертности от заболевания в регионе.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались шестеро мужчин в возрасте от 47 до 93 лет, а также одиннадцать женщин в возрасте от 51 до 90 лет.

Впервые такой высокий показатель суточной смертности от заболевания в регионе был зафиксирован 21 октября. Накануне от коронавируса скончались четырнадцать человек.

За сутки заболевание выявили у 396 человек (днем ранее — 403). В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 4 143 пациента, в отделениях реанимации лечатся 357 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 43 пациентам.

Всего в Новосибирской области зарегистрированы 81 151 случай коронавируса. 57 014 пациентов выздоровели, умерли 3 736 человек.

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирус выявили у 377 человек, от заболевания скончались четыре пациента. Медицинскую помощь в регионе получают 4 202 пациента с диагнозом COVID-19, в стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 18 938 человек.

В Алтайском крае за сутки выявили 523 случая заражения COVID-19, от коронавируса умерли 28 пациентов. В инфекционных госпиталях находятся 3 405 человек с диагнозом COVID-19, еще 398 пациентов лечатся от вирусной пневмонии. Тяжело переносят заболевание 759 человек, 263 пациентам требуется аппарат ИВЛ.

Напомним, в Новосибирской области действует обязательная вакцинация отдельных категорий граждан от коронавируса. В регионе также введена система QR-кодов при посещении массовых мероприятий и некоторых организаций, включая заведения общепита. Правительство РФ подготовило законопроекты о введении системы QR-кодов в общественных местах и отдельных видах транспорта. Депутаты Заксобрания Новосибирской области поддержали инициативу федеральных властей.