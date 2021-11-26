«Самую лёгкую бутылку» будут выпускать компании «Сибстекло» и AB InBev Efes с минпромторгом Новосибирской области

ООО «Сибирское стекло», компания AB InBev Efes и минпромторг Новосибирской области подписали «зелёное» соглашение о сотрудничестве. В числе совместных планов – реализация инновационного проекта по производству «самой лёгкой бутылки».

Соглашение направлено на снижение негативного влияния на окружающую среду, развитие инфраструктуры сбора, переработки и вторичного использования отходов, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга 26 ноября.

Как рассказал в ходе пресс-конференции генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор, компании уже тестируют продукцию в рамках инновационного проекта «Самая лёгкая бутылка».

«К настоящему времени бутылка, изготовленная по технологии узкогорлого прессовыдувания, весит 260 г – на 30% меньше стандартной 340-граммовой. В ноябре на «Сибстекле» выпустили опытную партию бутылки весом уже 235 г, сейчас продукцию тестируют в AB InBev Efes. Снизить вес удалось благодаря новым конструктивным решениям. При этом необходимо соблюсти все требования к безопасности и качеству стеклянной упаковки. Прочностные характеристики должны обеспечивать эксплуатационную надежность стеклотары – напитки содержат углекислый газ, их розлив идет под давлением, на высокой скорости: когда толщина стенок бутылки равномерна, она выдерживает ударные нагрузки», — объяснил Антон Мор.

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) – один из крупных производителей стеклотары в России. Производительность стекольных комплексов компании сейчас составляет более 800 млн стеклоизделий в год. Предприятие готово утилизировать до 200 тыс. тонн стеклобоя в год. AB InBev Efes — крупнейшая пивоваренная компания, образованная в 2018 году путём слияния активов AB InBev и Anadolu Efes в России и Украине. В России компании принадлежат 11 пивоваренных заводов – во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске и Уфе, а также три солодовенных комплекса – в Казани, Омске и Саранске. В бренд-портфель AB InBev Efes входит более 75 известных марок.

В AB InBev Efes такую стеклотару называют более экологичной, поскольку её использование позволяет компании сократить потребление стекла, а в компании «Сибстекло» отмечают, что можно достичь оптимизации природопользования, изменив соотношение природных материалов и стекольных отходов в составе сырья в пользу последних.

Серийный выпуск «самой лёгкой бутылки» планируют начать в феврале 2022 года. Облегчая тарное стекло, завод может производить больше стеклоизделий, не увеличивая расходование сырья и энергии. Так, по словам Антона Мора, из одной тонны стекломассы можно сделать 2 941 стандартных бутылок весом 340 г или 4 255 суперлегких весом 235 г. Разница в этом случае составляет 1,4 раза.

Сотрудничество с AB InBev Efes расширяет для «Сибстекла» возможности взаимодействия с сектором HoReCa – соглашение предполагает совместную работу производителя стеклотары и пивоваренной компании по сбору и утилизации отслужившего свой срок стекла из баров, ресторанов и развлекательных центров. Уже сегодня проект охватывает более 130 предприятий индустрии гостеприимства, от них получено более 200 тонн стеклобоя.

«Наша компания поставила перед собой глобальную цель к 2025 году полностью перейти на оборотную тару или упаковку из преимущественно переработанных материалов, – прокомментировал в ходе пресс-конференциидиректор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. — Запуск пилотного проекта по сбору и переработке стеклянных отходов – это важный шаг для ее достижения».

В свою очередь, «Сибстекло» с 2022 года начнет закупать картонные паллеты и пленку, выпущенные с применением не менее 30% вторичного сырья.

Участники соглашения рассчитывают, что к концу 2024 года доля стекольных отходов в сырьевой смеси для изготовления стеклотары в Новосибирской области достигнет не менее 40%. Они также договорились о реализации общих программ в целях формирования у граждан культуры ответственного потребления.

По словам главы регионального минпромторга Андрея Гончарова, соглашение соответствует целям стратегии низкоуглеродного развития Российской Федерации и поддержит создание системы обращения с отходами.

Как отметил президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран, сотрудничество компаний «Сибстекло» и AB InBev Efes вышло на новый уровень развития. «Компании работают вместе давно и потому закономерно, что они эффективно взаимодействуют уже и в экологическом направлении», — отметил Эдуард Таран, пояснив, что стороны будут способствовать «зелёной» трансформации экономики в интересах общества и государства, при этом добиваться роста ключевых бизнес-показателей.

Напомним, в сентябре на форуме «Технопром» в Новосибирске представили разработку, основанную на полном цикле «зелёной» энергии.