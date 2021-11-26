Компанию новосибирского застройщика «Новомарусино» признали банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом ООО «Центр жилищного стального строительства» (ЦЖСС), учредителем которого является застройщик ЖК «Новомарусино» Вадим Варвянский.

Решение арбитражного суда Новосибирской области о признании банкротом ООО «ЦЖСС» опубликовали на сайте электронного правосудия 25 ноября. Согласно документам, исковое заявление подало ПАО «Промсвязьбанк» в марте 2021 года из-за долга в размере 491 млн рублей.

«Признать должника – общество с ограниченной ответственностью «Центр жилищного стального строительства» несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев (до 25.05.2022)», — указано в документах.

Процедура наблюдения в компании была введена летом текущего года. В ходе судебного процесса к делу о банкротстве подключилась еще одна компания Варвянского — ООО «Доступное жилье Новосибирск». Организация возводила ЖК «Новомарусино», однако в 2017 строительство было приостановлено. В июне 2019 года компанию признали банкротом.

ООО «Доступное жилье Новосибирск» подало заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 703,4 млн рублей. Судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 20 декабря 2021 года.

Напомним, Вадим Варвянский стал фигурантом уголовного дела по части 4 ст. 160 УК РФ (Хищение чужого имущества в крупном размере) и части 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). Уголовные дела связаны с хищением средств дольщиков при возведении ЖК «Новомарусино» компанией «Доступное жилье Новосибирск». Варвянский был арестован в конце августа, однако уже в сентябре суд отправил фигуранта дела под домашний арест.

Компания «Доступное жилье Новосибирск» была учреждена в 2015 году Вадимом Варвянским и Николаем Степановым, который позднее вышел из состава учредителей. Организаций руководили Владимир Большаков, Сергей Бобров, с апреля 2017 года ее возглавил сам Вадим Варвянский. В свое время Варвянский занимал пост топ-менеджера компании Ru-Com. Степанов был арестован весной прошлого года в Москве по делу экс-министра открытого правительства Михаила Абызова.