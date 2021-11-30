Количество кофеен PRIMETIME COFFEE в Новосибирске за год сократилось почти в 2 раза

По данным 2ГИС, на сегодня в Новосибирске работает 22 кофейни под брендом PRIMETIME COFFEE. Год назад таких заведений было 38. С учетом того, что за год открылось еще несколько новых кофеен, число закрытых точек составляет почти половину от количества заведений по состоянию на 1 декабря 2020 года.

Напомним, что 1 декабря 2020 года в PRIMETIME COFFEE отмечали, что под брендом компании работало 38 заведений и анонсировали в 1 полугодии 2021 года запуск еще 5-6 новых кофеен.

Среди новых кофеен под брендом PRIMETIME COFFEE, открытых в 2021 году — заведения на проспекте Маркса и на Богдана Хмельницкого в Новосибирске. Однако, к примеру, кофейня на проспекте Маркса, открытая в конце июня, в итоге проработала всего лишь пару месяцев и уже в начале октября была закрыта.

Как ранее писал «Континент Сибирь, в феврале 2021 года, по данным 2ГИС, прекратили работу кофейни на Депутатской и Серебренниковской, в марте — на Лескова, в апреле — на Красном проспекте, в мае — на Ватутина, в июне – на Бетонной, Фабричной и Советской, в июле — на Ватутина и Щетинкина. Освободившиеся площадки стали занимать разные заведения. Так, к примеру, кофейня на Красном проспекте уступила место TAET CAFE, площадки на Советской и Фабричной взяла сеть «Бодрый день».

Однако несмотря на это, в 2021 году PRIMETIME COFFEE успешно вышла по франшизе в Якутск, а также анонсировала дальнейшее расширение географии присутствия.

Стоит отметить, что 14 сентября основатель сети PRIMETIME COFFEE Антон Горестов подал на самобанкротство. Такой шаг он обосновал «Континенту Сибирь» желанием договориться со всеми кредиторами, чтобы выйти из текущей ситуации и продолжить более динамичное развитие. 28 октября суд удовлетворил иск и признал Антона Горестова банкротом.

В настоящее время под брендом PRIMETIME COFFEE функционируют кофейни, имеющие разных владельцев и работающие по схеме франшизы. Поэтому они продолжают работать в прежнем режиме.

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