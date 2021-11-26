Суд приостановил работу кафе под Новосибирском после массового отравления

Суд приостановил работу кафе «Суши-Хаус» в городе Татарск Новосибирской области на 30 суток, сообщается на сайте Татарского районного суда.

26 ноября Татарский районный суд рассмотрел дело о привлечении к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах) владельца кафе «Суши-Хаус», индивидуального предпринимателя Ивана Тырышкина. По данным суда, в ходе проведения внеплановой проверки в заведении 22 ноября специалисты обнаружили ряд нарушений.

Так, в частности, в кафе не использовалось бактерицидное оборудование, в помещениях для готовки не проводили своевременную уборку — проверяющие сообщили о грязи и мусоре на полу. Уточняется, что в заведении также не проводился производственный контроль по принципам ХАССП (система менеджмента безопасности пищевой продукции).

«Лабораторные исследования и испытания не осуществляются самостоятельно или с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке, собственная лаборатория отсутствует, договоры на проведение исследований с лабораториями, аккредитованными в установленном порядке, не заключены, протоколы лабораторных исследований продукции за 2021 год отсутствуют, не представлены», — указано в сообщении.

Тырышкин признал вину в совершении административного нарушения. Суд приостановил деятельность кафе «Суши-Хаус» на 30 суток. Отмечается, что постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, информация об отравлении продуктами питания из кафе «Суши-Хаус» в городе Татарск появилась 22 ноября. Более 20 человек с признаками отравления обратились в местную больницу. Позже их число увеличилось до 48.

СУ СК РФ и прокуратура региона организовали проверки. По результатам проверки следователи возбудили уголовное дело по части 1 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).