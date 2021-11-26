Как автодилеру остаться продавцом автомобилей, а не точкой выдачи?

11-12 декабря в Москве пройдет итоговое заседание клуба «Автобосс», посвященное актуальному на сегодня вопросу цифровой трансформации авторитейла.

Главное событие года клуба «Автобосс» одновременно является и самым масштабным.

Мероприятие состоит из 4 блоков. Первый касается будущего цифровой цивилизации и того, к чему надо готовиться участникам авторынка. Второй – как из оффлайна перейти в онлайн, увеличив прибыльность бизнеса. Третий блок затрагивает E-commerce в сфере авторитейла – есть ли еще шансы у автопроизводителей и автодилеров занять свое место в онлайн-торговле? Об этом расскажут лидеры сегмента электронной торговли в России. В рамках четвертого блока перед участниками выступит VIP гость из e-commerce-сегмента автомобильного ритейла.

В мероприятии заявлен к участию первый заместитель председателя правления СберБанка Лев Хасис. Среди других спикеров – первые лица автодилерского рынка России, в частности глава ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД), основатель холдинга ТТС Вячеслав Зубарев, генеральный директор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич, директор по развитию и инновациям ГК «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова. Также в мероприятии примут участие первые лица компаний других сфер ритейла, которые поделятся свои опытом, а также представители ИТ-гигантов.

Помимо многочисленных лекций и мастер-классов, баттла дилеров с ИТ-гигантами, закрытой встречи с дистрибьюторами участники заседания клуба смогут также пройти экскурсии по кампусу Сбер Университета, протестировать беспилотные автомобили.

Участие в мероприятии возможно как в режиме офлайн, так и в режиме онлайн (в случае второго дня). Ознакомиться с полной программой мероприятия и зарегистрироваться на него можно по ссылке.

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