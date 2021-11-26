19 ноября в Краснообске состоялось торжественное официальное открытие спортивно-развлекательного комплекса FLYSURF на базе профессионального аэродинамического тоннеля и искусственной волны для серфинга. Инвестиции в его запуск оцениваются в 300 млн рублей.

Общая площадь нового комплекса составила 1500 кв. м, а общая вместимость — до 500 человек. Это делает его одним из крупнейших от Урала до Дальнего Востока.

В рамках открытия FLYSURF прошла презентация нового олимпийского вида спорта для Сибири — серфинга. Также была представлена новая методика реабилитации детей с ДЦП — аэродинамическая гимнастика. Гости мероприятия смогли одними из первых попробовать себя в серфинге на искусственной волне и полетать в аэродинамической трубе. Также в день запуска состоялись выступления именитых спортсменов, световые шоу, фуршет и розыгрыш подарочных сертификатов.

Первоначально организаторы заявляли в качестве гостей мероприятия губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, однако он не посетил церемонию открытия — вместо него присутствовал заместитель главы региона Сергей Нелюбов.

Напомним, что в начале сентября в Новосибирске возобновил работу конкурирующий аэрокомплекс Free Fly. В июле этот объект был разгромлен вандалами. Основатель компании Николай Чичканов оценивал потери приблизительно в 3 млн рублей.

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