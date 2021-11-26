До конца срока уплаты имущественных налогов за 2020 год остается меньше недели — на текущий момент налоговый орган уже собрал свыше 2 млрд рублей с учетом погашения задолженности прошлых лет. Это на 147 млн рублей больше, чем годом ранее, даже несмотря на то, что прошедший год также давал рекордные показатели. Как так получилось и какой инструмент лучше всего помогает взимать налоговую задолженность физических лиц — в материале «Континента Сибирь».

Тема имущественных налогов стала одним из ключевых вопросов, которые в конце ноября рассматривал в ходе еженедельного оперативного совещания губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По словам заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Андрея Снегирева, общая сумма исчисленных налогов к уплате составила 4,071 млрд рублей.

По сравнению с прошлым годом сумма начислений выросла почти на 3,5%, на 136 млн рублей. Общий объем поступлений от физических лиц на 16 ноября составил 2,033 млн рублей, а уровень собираемости имущественных налогов в целом составляет 50%, что на два процентных пункта выше, чем в прошлом году.

Андрей Снегирев напомнил, что налоговые уведомления не размещаются на портале «Госуслуги». После 1 декабря на «Госуслугах» появится сумма долга в том случае, если налогоплательщик не уплатил налоги своевременно.

Проинформирован — значит, заплатит

В 2021 году жителям Новосибирской области сформировано 1,3 млн налоговых уведомлений. Из них 600 тыс. уведомлений сформировано в электронном виде, они направлены налогоплательщикам, подключенным к Личному кабинету налогоплательщика на портале nalog.ru, — именно там, а не «Госуслугах», которые, впрочем, могут быть привязаны к порталу ФНС при наличии подтвержденной записи. Остальные 700 тыс. уведомлений были разнесены в бумажном виде Почтой России.

По словам начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Новосибирской области Андрея Сударева, из общей суммы начислений 2,388 млрд рублей (59%) приходится на транспортный налог, 1,168 млрд (28%) — налог на имущество физических лиц и 515 млн (13%) — земельный налог.

За прошедший год задолженность по имущественным налогам, по данным УФНС, снизилась, причем довольно резко. На сегодня она составляет около 2 млрд рублей против 2,7 млрд в 2019-м. Несмотря на то что 2020 год был очень богат на негативные события в экономике, собираемость налогов физлиц в регионе оказалась максимальной за всю историю наблюдений — 97,7% (против 93–94% в предшествующие годы).

По мнению Андрея Сударева, основная причина этого успеха — в продвижении цифровых сервисов и повышении финансовой грамотности граждан. «Зачастую налогоплательщик сам не знает, сколько и за что он должен, — пояснил он. — При этом само желание не создавать долги есть. Нужно просто дать понять, как это работает».

ТН: слабое место

Большая часть недоимки по налогам с физлиц в Новосибирской области, да и не только в ней, приходится на транспортный налог — около 75%. Тому есть ряд причин. «К сожалению, не все сейчас понимают, что сам факт продажи автомобиля и подпись на договоре купли-продажи недостаточны для смены регистрации владельца в ГИБДД и ФНС, — продолжает Андрей Сударев. — Очень много обращений по спорным моментам мы видим как раз по таким случаям. Машину продали, а владелец по регистрации остался прежним, налог продолжает исчисляться ему. Мы, разумеется, можем потом пересчитать, если автоинспекторы подтвердят факт продажи, но лучше все-таки позаботиться об этом заранее».

На сегодня самая большая сумма налога с одного транспортного средства в этом году составила 310 тыс. рублей. Наибольшая сумма, начисленная одному налогоплательщику, — 2,5 млн рублей за 288 зарегистрированных на его имя транспортных средств.

Количество транспортных средств, которые находятся в собственности физических лиц, увеличилось за год в базе данных налоговых органов Новосибирской области более чем на 13 тыс. единиц. Всего по итогам 2020 года жители региона являются собственниками 1,086 млн транспортных средств.

Из 2,388 млрд рублей ТН большая часть суммы традиционно приходится на легковые авто с мощными двигателями — от 150 л. с. и выше. Несмотря на то что таких автомобилей в регионе всего 17%, их владельцы выплачивают 54% транспортного налога. Тогда как на категорию до 150 л. с. приходится 67% автопарка (около 726 тыс.) и всего 21% от общей суммы ТН. Количество легковых автомобилей мощностью до 100 л. с. в последние годы стабильно сокращается, за 2020 г. их стало меньше почти на 3% — на такую же долю за этот период выросло число машин с двигателями от 100 до 150 л. с.

Еще значительнее выросло количество транспортных средств с большой мощностью двигателя. К примеру, на 10% увеличилось число легковых автомобилей с мощностью двигателя более 250 л. с. (таких авто учтено 27 тыс.). Кроме того, стало больше на 5% мотоциклов с мощностью 35 л. с. (учтено 6 тыс. ед.), на 12% — снегоходов с мощностью свыше 50 л. с. (на учете стоит более 2 тыс. ед.), на 28% увеличилось количество гидроциклов с мощностью двигателя свыше 100 л. с. (числится 268 ед.).

По мнению Андрея Сударева, это изменение отчасти зависит от того, что ставки транспортного налога зависят от мощности двигателя, а также от количества лет, прошедших с года выпуска транспортного средства: то есть чем мощнее и моложе авто, тем выше налог. Кроме того, при начислении транспортного налога для автомобилей, включенных в перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей, применяется повышающий коэффициент от 1,1 до 3.

К примеру, максимальный повышающий коэффициент x3 был учтен налоговыми органами Новосибирской области при начислении транспортного налога за 2020 год в отношении 86 легковых автомобилей (годом ранее было 67 авто).

Налог на имущество: каждый третий — льготник

Всего по итогам 2020 года в базе данных налоговых органов региона числится 1 млн 539 тыс. человек, которым предстоит платить налог на какое-либо имущество — жилые дома, земельные участки, автомобили, гаражи и другие объекты. Это на 21 тыс. человек больше, чем годом ранее. Количество учтенных строений, помещений и сооружений выросло еще больше — на 40 тысяч объектов, и сегодня в базе данных УФНС их насчитывается 1 млн 344 тыс.

Сумма налога на имущество физических лиц, исчисленная за 2020 год, составляет 1 млрд 168 млн руб. Это на 96 млн больше, чем годом ранее.

При этом, по словам Андрея Сударева, более трети плательщиков этого налога (35%) имеют право на те или иные формы льгот — всего таких оснований имеется 16.

Сюда можно отнести, например, собственников, имеющих более двух несовершеннолетних детей — для них налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 кв. м общей площади квартиры, площади части квартиры, комнаты и 7 кв. м общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого ребенка. Кроме того, от налога на имущество освобождаются индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы, за принадлежащее им на праве собственности имущество, используемое в предпринимательской деятельности.

Освобождаются от имущественных налогов также инвалиды I и II групп, участники Великой Отечественной войны и пенсионеры.

Эксперты ФНС также напомнили о том, что владельцам имущества, имеющим право на налоговые льготы всех видов либо налоговые вычеты, налоговые уведомления не направляются. Также это касается всех, чья общая сумма налоговых обязательств составляет менее 100 рублей.