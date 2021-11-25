Общественная палата Красноярского края не поддержала введения QR-кодов

Члены Общественной палаты (ОП) Красноярского края выступили против законопроектов о введении QR-кодов для допуска в общественные места, поезда и самолёты. Они заявили, что подобные инициативы ограничивают свободу граждан и могут привести к нарастанию социального напряжения.

Свой вердикт Общественная палата Красноярского края вынесла на общественном обсуждении соответствующих законопроектов, сообщает пресс-служба совещательного органа.

«Участники общественных слушаний выступили против принятия данных федеральных законов и усиленных ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в виде QR-кодов. Они считают, что принятие этих законов ограничивает права и свободу граждан, приведёт к негативным социальным и экономическим последствиям, утрате доверия правительству России», — говорится в сообщении.

По мнению члена ОП Красноярского края Александра Чернявского, сомнительна сама концепция обязательной вакцинации.

«Не думаю, что от принятия этих законов существенно изменится ситуация с уровнем заболеваемости ковидом. Не стоит рубить хвост по частям. Опыт всех стран показывает, что всё равно придется вводить вакцинацию от ковида в общенациональный календарь обязательных прививок», — цитирует пресс-служба ОП Красноярского края Александра Чернявского.

Как отметил на обсуждении член ОП региона Владимир Суроткин, законопроекты необходимо доработать.

Итоги обсуждения в ближайшее время направят в Общественную палату РФ.

Законопроекты о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест, а также пользования воздушным и железнодорожным транспортом правительство России внесло в Госдуму 12 ноября. Предполагается, что решение об их принятии будет вынесено после обсуждения в парламентах российских регионов после 14 декабря.

Ранее сообщалось о том, что Законодательное собрание Новосибирской области законопроекты о введении QR-кодов поддержало. В пользу инициативы также выступили парламентарии Омской области.