Четырнадцатая сессия Заксобрания Новосибирской области приняла обращение к заместителю председателя правительства Российской Федерации с просьбой поддержать газификацию региона.

Обращение к Александру Новаку, которое приняли новосибирские парламентарии 25 ноября, это не только попытка обратить внимание руководства страны на ситуацию с газификацией отдаленных районов Новосибирской области, но и предложение, как депутаты видят возможное решение данной задачи. Так, Заксобрание региона предлагает расширить правила, установленные постановлением правительства РФ от 19 октября 2020 года № 1704, для инвестиционных проектов. Сегодня субъект РФ вправе использовать средства, которые изначально планировалось направить на погашение бюджетных кредитов, на создание инфраструктуры для крупных строительных проектов. «Оказываемая федеральная поддержка уже показала свою востребованность и необходимость для регионов страны, – говорится в обращении. – Так, Новосибирская область приняла активное участие в формировании перечня новых инвестиционных проектов с использованием предложенного механизма, заявив 30 проектов с привлечением частных инвестиций на сумму более 160 млрд рублей, бюджетные инвестиции в инфраструктуру составят порядка 11,2 млрд рублей».

Вместе с тем, отмечается в обращении, без решения важнейшей стратегической задачи – задачи газификации регионов, реализация этих проектов не сможет обеспечить последовательного и масштабного роста экономики, ускоренного и пропорционального развития территорий в российских регионах. «На территории Новосибирской области из 30 муниципальных районов газифицировано природным газом только 17. Основной объем газифицированных домовладений приходится на городские округа. По состоянию на 1 ноября 2021 года уровень газификации жилищного фонда Новосибирской области составляет 35,4 процента, тогда как уровень газификации в целом по стране на 1 января 2021 года составлял 71,4 процента», – подчеркивают депутаты. По их мнению, для решения задачи комплексной газификации региона можно расширить действующий механизм привлечения бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры на газификацию территорий.

«Надо было обратиться раньше, – так прокомментировал журналистам письмо с поддержанным обращением председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив. – Другие регионы этим механизмом уже пользуются. Например, правительство России одобрило выдачу Санкт-Петербургу трёх инфраструктурных кредитов на транспортные проекты. Мы просим помочь провести газ между районами области и будем этого добиваться».