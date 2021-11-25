«Дирекция городских парков» объявила тендер на создание парка в Дзержинском районе Новосибирска. Заявки на участие в аукционе принимают до 10 декабря. С победителем заключат контракт на 299 млн рублей, сообщает RosTender.info.

Парк на территории, ограниченной улицами Адриена Лежена, Поселковая, Комбинатская, Трикотажстроя пер., Есенина, Трактовая и Волочаевская в Дзержинском районе Новосибирска, будет создан в два этапа. 24 ноября объявлен аукцион на первый этап, который должен начаться 25 апреля 2022 и завершиться в октябре 2023 года.

По аукционной документации «на выполнение работ по благоустройству зелёной (озелененной) территории в пойме реки Каменка (1 этап)», на территории возведут несколько павильонов. Отделку фасадов искусственно «состарят», применив натуральные материалы и природные цвета. По задумке архитекторов проекта, павильон Визит-центра будет иметь образ «кирпичного завода», павильоны проката – образ «амбара». Павильонам для туалетов придадут образ «сарая».

В Визит-центре будут проводить досуговые мероприятия и фотовыставки. У посетителей будет возможность провести время в мини-кафе. «В темное время суток павильон будет светиться приветливым электричеством, приглашая погреться у очага, встретиться с соседями и друзьями, отведать пирогов из печи, посмотреть выставки и узнать историю города и реки Каменки», говорится в документации.

В зимнее время в павильонах проката будут выдавать лыжи и «ватрушки», а в летнее – велосипеды и самокаты.

Работы пройдут в рамках реализации муниципальной программы города Новосибирска «Формирование современной городской среды».

На втором этапе МАУ «Дирекция городских парков» планирует возвести универсальную спортивную площадку и площадку воркаута.

Недавно «Континент Сибирь» рассказывал о том, что в микрорайоне МЖК разгорелся конфликт между местными жителями и коммерсантами. Жители недовольны тем, что вдоль улицы Высоцкого, где ранее планировали обустройство зелёной зоны, началось строительство торговых павильонов. А в начале ноября стало известно, на какие средства планируется разбить сквер имени Юрия Бугакова у здания Заксобрания Новосибирской области рядом с ЖК «Флотилия».