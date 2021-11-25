Новосибирский оперный театр и НГУАДИ подписали соглашение о сотрудничестве

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета и Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова (НГУАДИ) подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры и образования.

Подписи в документе поставили генеральный директор Новосибирского оперного театра Ара Карапетян и директор НГУАДИ Наталья Багрова 24 ноября. Как сообщает пресс-служба театра, соглашение направлено на углубление взаимодействия в реализации творческих и образовательных проектов.

По словам Натальи Багровой, у НГУАДИ уже есть идеи по цифровизации и продвижению федеральной программы «Пушкинская карта», позволяющей студентам посещать учреждения культуры за счёт государства.

«В последующем мы настроены на то, что сможем наладить сотрудничество в области сценографии, дизайна костюма и, возможно, реконструкции здания НОВАТа», — приводит слова Натальи Багровой пресс-служба Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.

Напомним, покинувший пост художественного руководителя Новосибирского оперного театра Владимир Кехман в конце октября заявил, что намерен остаться в театре на общественных началах. Ранее также сообщалось о том, что в ноябре театр стал участником возможного конфликта интересов, когда на его площадке и на площадке Новосибирской государственной филармонии одновременно выступили именитые оперные дивы.