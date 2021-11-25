Сегодня на сессии Заксобрания во втором (окончательном) чтении был принят законопроект об изменениях в региональном законе об инвестиционном фонде Новосибирской области. Депутаты утвердили размер отчислений в инвестфонд из областного бюджета, которые пойдут на погашение долгов по концессионным соглашениям и соглашениям государственно-частного партнерства (ГЧП).

Законопроект на сессии представила зампредседателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко. По новым положениям об инвестфонде, отчисления из областного бюджета Новосибирской области на реализацию соглашений о ГЧП и концессий, заключенных от имени региона (за исключением средств дорожного фонда области), планируются в пределах средств инвестиционного фонда. В то же время, как рассказала Ирина Диденко, «ежегодный объем бюджетных ассигнований в инвестиционный фонд из областного бюджета не должен превышать 2,5% прогнозируемого объема собственных доходов областного бюджета». Стоит отметить, что правительство региона ранее вносило предложение установить лимит на уровне 3%. Однако в ходе обсуждения на бюджетном комитете депутаты снизили размер на 0,5%.

«Этот закон – совместное детище депутатов, правительства Новосибирской области и губернатора. Депутаты обязаны контролировать эффективность использования бюджетных средств, – прокомментировал принятие поправок в закон об инвестиционном фонде председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив. – Сегодня на сессии мы заслушали подробный доклад министра экономразвития Льва Решетникова о всех концессионных и ГЧП соглашениях, которые уже реализуются или планируется к реализации на территории области. Это была моя идея, чтобы такой доклад прозвучал, потому что было много разговоров и недомолвок, которые порождали кривотолки. Теперь все вопросы сняты. Имея полное представление о наших расходах по концессиям, их стоимости и продолжительности, мы можем еще два-три объекта на территории области, такие как поликлиники и школы, построить без серьезного ущерба для бюджета области».

Напомним, в этом году депутаты Заксобрания Новосибирской области настойчиво заговорили о необходимости создания механизма обеспечения финансовой стабильности при реализации инвестпроектов. 28 октября сессия регионального парламента приняла в первом чтении проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в закон Новосибирской области «Об инвестиционном фонде Новосибирской области», который предусматривает ограничение средств областного бюджета, направляемых на финансирование проектов государственно-частного партнёрства и концессионных соглашений, заключённых от имени региона.