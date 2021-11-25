Брусника готовит третий выпуск биржевых облигаций. Компания планирует в первой декаде декабря открыть книгу заявок на облигации серии 002Р-01 объёмом 4 млрд рублей, сообщили в компании.

Планируемый срок размещения биржевых облигаций — 3,5 года. Амортизация — в даты выплат 11 — 14 купонов по 25% от номинальной стоимости. Ставка будет определена по итогам book-building.

Облигации будут размещены на Московской бирже. Организаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, Инвестбанк Синара, банк «Открытие», агентом — СКБ Банк. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

«Полученные средства Брусника планирует в основном использовать для пополнения земельного банка», – прокомментировали применение финансового инструмента в строительной компании.

Это третий облигационный выпуск Брусники: в марте 2020 года была проведена эмиссия на 4 млрд рублей, в апреле 2021-го — на 6 млрд рублей (АКРА присвоила бумагам рейтинг А-).