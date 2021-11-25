Ввод поликлиник по проекту ГЧП в Новосибирске переносится на 2023 год

Завершение строительства семи поликлиник в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП) в Новосибирске, запланированное на 2022 год, будет перенесено на начало 2023 года, сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников на сессии Заксобрания 25 ноября. Ранее реализующая проект группа «ВИС» отмечала, что сроки введения объектов могут быть сдвинуты из-за корректировки проектной документации.

Как отметил на сессии Лев Решетников, новые сроки обозначены для ввода лишь первых объектов.

«Примерный прогноз по первым объектам — это где-то первая половина 2023 года»,— сказал министр.

Глава минэкономразвития также сообщил, что сейчас прогнозные инвестиции в проект составляют 14,99 млрд руб., из которых 7,1 млрд руб. – стоимость самих поликлиник, 7,5 млрд руб. – стоимость технического оснащения. При этом в 2018 году, когда было заключено соглашение, объём прогнозных инвестиций составлял 7,83 млрд руб.

Объём возмещения затрат частного инвестора из областного бюджета по проекту сейчас составляет 19,76 млрд руб. (в 2018 году – 10,6 млрд руб.). Сумма капитального гранта – 1,626 млрд руб., с момента подписания соглашения она осталась неизменной.

Напомним, в октябре группа «ВИС» сообщила о том, что проекты семи поликлиник, строящихся в Новосибирске в рамках ГЧП, претерпели ряд изменений в соответствии с новыми нормативными актами. В связи с этим в компании не исключили сдвига сроков введения объектов в эксплуатацию.

Согласно корректировкам проектной документации, площадь медучреждений увеличилась с 72 до 87 тыс. кв. м. Как отметили в компании, это практически сопоставимо с появлением ещё одной поликлиники в рамках проекта.

На днях стало известно, что проекты всех семи поликлиник одобрены по результатам прохождения Главгосэкспертизы.

Правительство Новосибирской области заключило соглашение о частно-государственном партнёрстве по строительству семи поликлиник в Новосибирске с ООО «Сибирская концессионная компания» группы «ВИС» в 2018 году. Начало работ было запланировано на 2020 год, однако по инициативе исполнителя этот срок перенесли на 2021 год. В марте губернатор Андрей Травников заявил, что объекты будут введены до конца 2022 года, что было обозначено изначально.