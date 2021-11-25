В Новосибирске завершается строительство детского сада в одном из самых бурно развивающихся жилмассивов левого берега — Южно-Чемском. Строительство учреждения ведется на федеральные средства в рамках нацпроекта «Демография». После ввода в эксплуатацию детский сад сможет принять 265 детей. 24 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть побывал на строительной площадке и оценил степень готовности объекта.



Детский сад-ясли на ул. Виктора Шевелёва в Кировском районе Новосибирска должны достроить в декабре текущего года. Об этом во время выездного совещания на строительной площадке 24 ноября заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. На сегодня подрядчики уже завершили основную часть строительных и инженерных работ в здании будущего детского сада. Однако впереди еще большой объем работ по внутренней отделке и благоустройству территории.

«Были вопросы от департамента строительства по поводу некоторых задержек в работе. На сегодня готовность детского сада пока можно оценить в 80–85%. Поэтому чтобы успеть до конца года, нужно буквально «брать штурмом» объект. Есть мелкие недостатки, которые предстоит исправить. Для нас очень важно качество работ, — подчеркнул мэр. — По правилам руководство детского сада должно принять участие в решении вопросов внутреннего оформления помещений — касается ли это выбора декоративной плитки или цвета стен. Всегда нацеливаю подрядчиков, чтобы они плотнее работали с руководством сада. В свою очередь и дирекция детсада должна занять активную позицию в этом вопросе».

Подрядчиком строительства детского сада-яслей на ул. Шевелёва, 14 является ООО «Масстройэлит» (учредитель, согласно ЕГРЮЛ, Масуд Адил Оглы Абдуллаев). Сметная стоимость всего проекта составила 320 млн рублей. Из них, как сообщили в мэрии Новосибирска, строителям уже выплачены 180 млн рублей.

Определенные трудности, как заметили корреспонденту «Континента Сибирь» в самой подрядной организации, при строительстве вызвали грунтовые воды, расположенные близко к поверхности. В целом на всей территории детского сада потребовалось провести значительную отсыпку земли, чтобы сгладить неровный рельеф и устранить неустойчивость грунта.

Чтобы наверстать темпы строительства детского сада, на помощь генеральному подрядчику пришли несколько строительных субподрядных организаций. Они «подставят плечо» и выполнят определенный перечень работ, по итогам которых получат расчет.

В частности, одна из таких компаний выполняет сегодня благоустройство территории учреждения нестандартным способом, к которому пришлось прибегнуть, чтобы ускорить сдачу объекта. Субподрядчик осуществляет во дворе садика укладку покрытия из резиновой крошки в специально созданных «тепляках». Конструкции устанавливают на нужном участке и поддерживают там необходимую для создания покрытия температуру.

Ожидается, что все принятые меры должны способствовать завершению строительства детского сада уже в декабре. После этого учреждению останется получить лицензию на образовательную деятельность. На это, по словам Алексея Кондратьева, уйдет около двух месяцев. И только после этого детский сад будет полностью готов принять детей.

Однако, как отметили в мэрии Новосибирска, дефицит мест в детских садах на Южно-Чемском жилом массиве со строительством нового, уже четвертого по счету, садика не исчезнет. В будущем, чтобы закрыть потребность крупного жилмассива, здесь должно появиться еще несколько детских учреждений.

Вместе с детским садом на ул. Шевелёва до конца года в Новосибирске планируется сдать в эксплуатацию и другие образовательные учреждения, отметил мэр города.

«У нас на сдаче три социальных объекта в этом году, строительство которых ведется по федеральной программе. Это два детских сада — один здесь, на Южно-Чемском жилмассиве, а другой на ул. 9 ноября в Октябрьском районе — это учреждение уже в высокой степени готовности. Также на федеральные средства завершается строительство школы на ул. Немыткина в Калининском районе, где город отвечает за строительство новой дороги. Сомнений по вводу этих объектов у нас нет», — подчеркнул мэр.

Также Анатолий Локоть напомнил, что к январю в Советском районе планируется сдать в эксплуатацию гимназию № 3. Продолжится и строительство школы № 54 на ул. Крылова в Новосибирске. По лицею № 185 на ул. Тургенева в Октябрьском районе в 2022 году запланированы конкурсные процедуры.

Помимо этого, в разных районах города уже готовят шесть площадок под строительство новых школ по концессии с Внешэкономбанком. В результате строительства этих учреждений появится порядка 5800 дополнительных школьных мест в городе. В том числе речь идет о новой школе на ул. Шевелёва на 1100 мест. В настоящее время земельные участки под строительство шести школ уже переданы в областную собственность, и сегодня в мэрии ждут одобрения концессионного соглашения со стороны депутатов Заксобрания Новосибирской области.