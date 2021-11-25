Для предприятий «Кузбассразрезуголя» окончательно определили санитарно-защитные зоны

Центральный Аппарат Роспотребнадзора установил четыре санитарно-защитные зоны (СЗЗ) разрезов предприятия сырьевого комплекса УГМК АО «УК «Кузбассразрезуголь». В отношении ещё трёх складских площадок СЗЗ установлены по решениям главного санитарного врача Кузбасса.

В рамках выполнения новых нормативных требований санитарно-эпидемиологического законодательства РФ угольная УК «Кузбассразрезуголь» направила в Федеральную службу документы для установления СЗЗ для всех своих предприятий, сообщили в компании.

Санитарно-защитная зона устанавливается для обеспечения безопасности населения при эксплуатации промышленных объектов. Размеры зон, необходимые для снижения потенциального воздействия на территории до безопасных значений, установленных законом, определяются на основании специальных расчётов и в обязательном порядке подтверждаются многократными замерами. Например, на границе установленной СЗЗ Краснобродского поля (филиал «Краснобродский угольный разрез») концентрация в атмосферном воздухе одного из самых «массовых» загрязняющих веществ при открытой угледобыче – диоксида азота – по замерам независимой лаборатории «Сибирь-Эксперт» составляет 0,005 мг/м3 при предельно допустимых 0,2 мг/м3.

«Кузбассразрезуголь» регулярно проводит мониторинг состояния компонентов окружающей среды — исследуется состояние атмосферного воздуха, почвы и других сред. Мы предоставили пакет документов с результатами этих исследований для установления окончательных санитарно-защитных зон, – комментирует заместитель директора по экологии, промышленной безопасности и землепользованию АО «УК «Кузбассразрезуголь» Виталий Латохин. – Утверждение наших проектов на федеральном уровне говорит о том, что мы имеем право работать в установленных границах. То есть на границах санитарно-защитных зон, где относительно недалеко от горных работ и отвалов расположены населенные пункты или иные социальные объекты, отсутствует сверхнормативное негативное воздействие на окружающую среду».

Ранее в рамках существующего санитарно-эпидемиологического законодательства на предприятиях угольной компании действовали предварительные расчётные санитарно-защитные зоны, с 2022 года они должны быть заменены утверждёнными. Сейчас в УК «Кузбасразрезуголь» установлены семь СЗЗ — филиала «Бачатский угольный разрез», участок «Карагайлинский» и Краснобродское поле филиала «Краснобродский угольный разрез», Осинниковское поле «Калтанский угольный разрез» и складских площадок компании — «Кемеровская база», «Центральная база» и «Склад ГСМ» (Бачатский угольный разрез). Ещё девять зон находятся в процессе оформления в Роспотребнадзоре, их утверждение планируется завершить до конца года.

Координаты всех санитарно-защитных зон компании будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости и отражены на публичной кадастровой карте.

Данные природоохранные мероприятия реализуются в рамках общей политики УГМК, направленной на внедрение НДТ и новых экологических стандартов деятельности в сфере недропользования, предусмотренных корпоративной Стратегией компании, и в соответствии с нормами российского законодательства.