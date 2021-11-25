Правительство Новосибирской области продолжит работу по привлечению дополнительных ресурсов из федерального бюджета

Депутаты Заксобрания приняли проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». По словам губернатора Андрея Травникова, региональные власти продолжат работу по привлечению дополнительных средств в областной бюджет из федерального.

25 ноября губернатор Андрей Травников принял участие в работе 14-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области 7-го созыва. На сессии в первом чтении депутаты рассмотрели проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Андрей Травников пояснил, что, несмотря на установленные законопроектом параметры, в ближайшие три года нашему региону стоит ожидать поступления дополнительных средств.

«Во-первых, мы будем уточнять собственные доходы. Во-вторых, мы продолжим работу по привлечению дополнительных ресурсов из федерального бюджета, как это делали ежегодно. Даже в прошлом, сложном пандемийном году мы привлекли достаточно хорошие средства из федерального бюджета. Сейчас очевидно, что мы пережили экономические последствия пандемии. Сложная эпидемическая обстановка сохраняется, но влияние пандемии на экономику ослабло. При формировании бюджета на 2022-2024 годы мы стратегически действовали точно так же, как и в до-пандемийном 2019 году. Напомню, в основу стратегии развития региона до 2030 года «Сибирское лидерство» было заложено условие, что мы всегда будем прирастать больше, чем средний показатель по регионам России. Сегодня, согласно прогнозу социально-экономического развития области, по всем основным параметрам мы превышаем среднероссийский уровень. В параметры бюджета также заложен прирост собственных доходов», — отметил глава региона.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, проект бюджета 2022 года ориентирован на выполнение социальных обязательств и продолжение реализации всех начатых проектов. Приоритетными расходами остаются отрасли образования, здравоохранения, труда и социального развития.

Документ прошел все необходимые стадии предварительного публичного обсуждения, в том числе рассмотрение на заседании правительства Новосибирской области, публичные слушания, рассмотрение в комитетах Законодательного собрания региона.

По словам министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталия Голубенко, прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета составит 216,764 млрд рублей, общий объем расходов – почти 225 млрд рублей, дефицит областного бюджета оценивается в 8,155 млрд рублей. Он отметил, что в среднесрочной перспективе планируется снижение размера дефицита в 2023 и 2024 годах.

По итогам обсуждения проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» был одобрен депутатским корпусом в первом чтении и рекомендован для доработки, рассмотрения и окончательного принятия. Поправки в законопроект могут быть внесены до 3 декабря.

Напомним, в ходе 14-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области 7-го созыва депутаты поддержали федеральный законопроект о введении системы QR-кодов в общественных местах. За принятие законопроекта проголосовали 45 депутатов.