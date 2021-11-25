Замгенпрокурора РФ объявил предостережение новоиспечённому вице-губернатору Новосибирской области

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин объявил предостережение о недопустимости нарушения закона замгубернатора Новосибирской области Роману Теленчинову, недавно назначенному на этот пост. Перешедший из мэрии Новосибирска в областное правительство чиновник отвечает за реализацию крупных инфраструктурных проектов.

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин напомнил вице-губернатору Новосибирской области Роману Теленчинову, назначенному ответственным за возведение в регионе крупных инфраструктурных объектов, о недопустимости нарушения закона в сфере защиты прав дольщиков.

Как сообщили в управлении Генпрокуратуры России по Сибирскому федеральному округу 25 ноября, Демешин и Теленчинов встретились на площадках строительства двух домов, которые продолжают возводиться в соответствии с механизмом масштабных инвестиционных проектов для восстановления прав дольщиков – на улице Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 (ЖСК «Сибиряков-Гвардейцев»), по которому жители обращались к генпрокурору России Игорю Краснову на личном приёме, и на улице Есенина, 65 (ЖСК «На Есенина»).

«В ходе выезда на объекты заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин предостерёг Романа Теленчинова о недопустимости нарушений закона при исполнении полномочий в сфере защиты прав граждан – участников долевого строительства, предупредив, что в случае непринятия надлежащих мер, направленных на восстановление прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, он будет привлечен к установленной законом ответственности», — сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по СФО в четверг.

В окружном управлении генпрокуратуры России напомнили, что ответственность за решения в сфере строительства, архитектуры и градостроительства Новосибирской области лежит на заместителе губернатора региона Романе Теленчинове.

В ходе проверки было установлено, что оба осматриваемых объекта находятся в высокой степени готовности. Однако на достройку ЖСК «На Есенина» пока так и не направлены средства от инвестора, а распоряжение, позволяющее своевременно защитить права дольщиков ЖСК «Сибиряков-Гвардейцев», не издано.

Напомним, Роман Теленчинов назначен вице-губернатором Новосибирской области, отвечающим за строительство крупных инфраструктурных объектов в регионе, 1 ноября. Ранее он занимал должность заместителя главы департамента строительства и архитектуры – начальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Новосибирска. О том, что он покинул этот пост, стало известно 29 октября. «Континент Сибирь» попытался разобраться, что стоит за столь стремительным карьерным ростом чиновника.