Экс-замминистра транспорта Новосибирской области до конца года будет под стражей

Юлия Моисеева
 
Сергей Ставицкий
Фото Михаила Перикова

Суд оставил под стражей бывшего заместителя министра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого, проходящего по делу о взятках в Территориальном управлении автодорог (ТУАД). Его арест продлён ещё на два месяца.

Ленинский районный суд Новосибирска вынес постановление о продлении ареста бывшего заместителя министра транспорта региона Сергея Ставицкого, обвиняемого по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в пресс-службе суда 25 ноября.

«Постановлением суда Сергею Ставицкому продлён срок содержания под стражей на два месяца по 25 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что защитник Ставицкого обжаловал постановление, которое пока не вступило в законную силу.

Напомним, бывший заместитель министра транспорта Новосибирской области Сергей Ставицкий был задержан после ареста фигурантов по возбуждённому в конце 2020 года делу о взятках в Территориальном управлении автодорог – главы ведомства Михаила Чуманова, предпринимателя, который, по версии следствия, передавал Чуманову незаконное вознаграждение за покровительство (как следует из документального фильма, вышедшего в мае на канале «Россия-24», речь идёт о Самире Асадуллаеве, возглавлявшем подрядную организацию по реставрации автодорог в Новосибирской области), а также посредника в совершении преступления Игоря Листопада.

В марте 2021 года в отношении Ставицкого было возбуждено уголовное дело по части шестой ст. 290 УК РФ (Взятка в особо крупном размере), однако обвинение позже было переквалифицировано.

Как предположило следствие, Сергей Ставицкий предлагал взятки Чуманову с марта по октябрь 2019 года и успел передать последнему более полутора миллиона рублей. Взамен глава ТУАД должен был помогать Ставицкому с получением дополнительного бюджетного финансирования и оказывать ему общее покровительство.

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