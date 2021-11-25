Экс-замминистра транспорта Новосибирской области до конца года будет под стражей

Суд оставил под стражей бывшего заместителя министра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого, проходящего по делу о взятках в Территориальном управлении автодорог (ТУАД). Его арест продлён ещё на два месяца.

Ленинский районный суд Новосибирска вынес постановление о продлении ареста бывшего заместителя министра транспорта региона Сергея Ставицкого, обвиняемого по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в пресс-службе суда 25 ноября.

«Постановлением суда Сергею Ставицкому продлён срок содержания под стражей на два месяца по 25 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что защитник Ставицкого обжаловал постановление, которое пока не вступило в законную силу.

Напомним, бывший заместитель министра транспорта Новосибирской области Сергей Ставицкий был задержан после ареста фигурантов по возбуждённому в конце 2020 года делу о взятках в Территориальном управлении автодорог – главы ведомства Михаила Чуманова, предпринимателя, который, по версии следствия, передавал Чуманову незаконное вознаграждение за покровительство (как следует из документального фильма, вышедшего в мае на канале «Россия-24», речь идёт о Самире Асадуллаеве, возглавлявшем подрядную организацию по реставрации автодорог в Новосибирской области), а также посредника в совершении преступления Игоря Листопада.

В марте 2021 года в отношении Ставицкого было возбуждено уголовное дело по части шестой ст. 290 УК РФ (Взятка в особо крупном размере), однако обвинение позже было переквалифицировано.

Как предположило следствие, Сергей Ставицкий предлагал взятки Чуманову с марта по октябрь 2019 года и успел передать последнему более полутора миллиона рублей. Взамен глава ТУАД должен был помогать Ставицкому с получением дополнительного бюджетного финансирования и оказывать ему общее покровительство.