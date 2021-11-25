Новосибирские власти объяснили, почему в Верх-Туле не ведется строительство мусорного полигона

Власти Новосибирской области сообщили, почему возле села Верх-Тула не ведется строительство мусорного полигона по концессии.

25 ноября в ходе 14 сессии Законодательного собрания Новосибирской области 7 созыва заместитель губернатора Сергей Сёмка рассказал, почему возле села Верх-Тула Новосибирского района не ведется строительство мусорного полигона в рамках концессионного соглашения.

По словам заместителя губернатора Новосибирской области, имеющегося земельного участка в селе не хватает для того, чтобы сделать поворот дороги к мусорному полигону. Сергей Сёмка уточнил, что сейчас специалисты разрабатывают дорожную карту. До лета 2022 года планируется завершить работы по созданию карты и сформировать земельные участки, после чего все необходимые документы буду переданы концессионеру для того, чтобы в следующем году он начал строительство полигона.

Отметим, соглашение между министерством ЖКХ Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» было заключено в 2016 году и предусматривало строительство двух мусоросортировочных комплексов и двух полигонов для захоронения отходов. Стоимость проекта составляла 6,5 млрд рублей. В 2017 году группа «ВИС» выкупила 75% доли компании, после чего условия соглашения о строительстве были изменены, а концессия заморожена.

По словам губернатора Новосибирской области, в ближайшее время окончательного решения по концессии ждать не стоит, однако к концу года власти смогут дать оценку тому, что было сделано за это время, и тогда перспективы судьбы концессии станут более ясными.