«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере ритейла

Редакция «Континента Сибирь» начинает подводить итоги 2021 года в различных сферах экономики и предлагает проголосовать за организацию, которая, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойна звания «Компания года» в сфере ритейла.
Кто из ритейлеров продуктов питания, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года-2021»?
- «Лама» (SPAR, «Хороший Выбор», «Первоцен») (0%)
- ТД Шкуренко («Низкоцен», «Победа») (0%)
- «Восточный союз» («Слата», «Красный яр», «Командор») (0%)
- «Фермер-Центр» (0%)
- «Добрянка» и «Бахетле» (0%)
- «Мария-Ра» (0%)
- «Ашан» (0%)
- «Окей» (0%)
- «Магнит» (0%)
- Metro Cash&Carry (включая «Фасоль») (0%)
- «Монетка» (0%)
- «Лента» (0%)
- Х5 Retail Group («Пятерочка») (0%)
- «Ярче!» (0%)
- «Быстроном» (0%)
- Другая компания (указать в комментариях) (0%)