На заседании президиума архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска 24 ноября должны были оценить размещение барельефа на строящейся заново школе №54. Однако обсуждение вылилось в критику концепции архитектурного решения фасада здания, расположенного в центре Новосибирска.

Проект лицевой стороны новой по сути дела школы №54 на улице Крылова, 18 в Центральном районе Новосибирска 24 ноября представила главный архитектор ООО «ГенИнжПроект» (разработчик проекта) Галина Кирюшкова. По ее словам, фасады выполнены в светлых тонах с использованием в облицовке металлических кассет. Цоколь будет отделан керамогранитом. Доминирующий элемент – витражное остекление на всю высоту школы со стороны улицы Крылова и со стороны главного входа, над которым расположат световую панель. Копии барельефов со здания старой школы, построенной в 1935 году в классическом стиле и снесенной из-за ветхости в 2020 году, будут размещены на одной из стен нового здания. По мнению авторов проекта, объект получился оригинальным и лаконичным.

С этой оценкой не согласились новосибирские архитекторы. На их взгляд, новое здание школы абсолютно не вписывается в контекст квартала, ограниченного «сталинскими» домами в светлой серо-песочной гамме. Через дорогу напротив школы находится здание в классическом стиле – Новосибирский техникум геодезии и картографии. По мнению архитекторов, сегодня объект выглядит чужеродным, отделка здания металлическими кассетами грозит превратить его в «консервную банку». «Материалы в отделке фасада должны быть более теплыми», – заметил профессор, заведующий кафедрой архитекторы Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) Сергей Ганжа.

Выбор цветового решения объяснила Галина Кирюшкова: «Прежняя школа была двухэтажной и близко подходила к жилым домам. Чтобы построить 4-этажное здание, отвечающее современным требованиям, пришлось продумать инсоляцию, чтобы жителям первых и вторых этажей не загораживать свет. Белые фасады позволили уложиться в норматив освещенности». Кроме того, архитектор напомнила, что компания работала в рамках отведенного бюджета, который не позволял излишеств.

«Учитывая близость к Красному проспекту, к зоне охраны памятников, хотелось, чтобы новое здание стало таким же памятником, например, неоклассицизма, авангарда или модернизма. Почему мы так относимся к центру Новосибирска? Здесь должны появляться знаковые объекты, украшающие город, на которые нельзя жалеть деньги, нужно приглашать известных, в том числе иностранных архитекторов. А так школа построится, все будут довольны, смета соблюдена, но с архитектурой – опять провал», – отметил директор ООО «АПМ-2002», доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Игорь Поповский.

Критику коллег остудил главный архитектор города Александр Ложкин. Он напомнил членам президиума, что проект школы №54 был согласован еще в 2015 году. В областном бюджете заложена определенная сумма на её строительство (год назад она составляла 470 млн рублей). И сегодня, по большому счету, глобальные изменения невозможно вносить. «Меня тоже много что не устраивает, в том числе и объемно планировочное решение, – отметил Александр Ложкин. – Мы можем только рекомендовать авторам доработать проект с учетом наших замечаний».