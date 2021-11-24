Новосибирский Минздрав готов рассмотреть возможность посещения ковид-госпиталей противниками вакцинации

Василий Попов
 
Миниатюра для: Новосибирский Минздрав готов рассмотреть возможность посещения ковид-госпиталей противниками вакцинации
Фото Михаила Перикова

Министерство здравоохранения Новосибирской области готово рассмотреть возможность посещения красных зон ковидных госпиталей лидерами мнений, выступающих против вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области уточнили, что готовы рассмотреть возможность посещения красных зон ковидных госпиталей политиками и общественными деятелями, являющихся лидерами мнений и выступающих против вакцинации, если таковые найдутся.

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации с предложением посетить медучреждения и увидеть пациентов с COVD-19, а также последствия, которые может вызвать заболевание. По данным ТАСС, документ адресован как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям — политикам и общественникам. Авторы письма допустили, что после посещения отделений лидеры мнений изменят свою позицию относительно прививки от коронавируса.

«Мы регулярно, с самого начала пандемии, организуем для представителей СМИ посещение инфекционных госпиталей. В Новосибирской области, насколько нам известно, нет политиков или общественников, имеющих большой медийный вес, — противников вакцинации. Но, если они найдутся и будут готовы посетить красную зону, мы рассмотрим такую возможность», — отметили в пресс-службе министерства.

Напомним, на утро 24 ноября в Новосибирской области зарегистрировано 80 352 случая коронавируса . 56 816 пациентов выздоровели, 3 705 скончались. За сутки заболевание выявили у 394 жителей региона.

В регионе действует система QR-кодов и обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Благодаря высоким темпам вакцинации в Новосибирской области планируется увеличить наполняемость зрительных залов в учреждениях культуры и спорта с 50% до 70%.

По последним данным, в Новосибирской области первым компонентом препарата от COVID-19 привито 1 млн 104 тысячи 714 человек, полностью прошли курс вакцинации 906 222 жителя региона.

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