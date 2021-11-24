Новосибирский Минздрав готов рассмотреть возможность посещения ковид-госпиталей противниками вакцинации

Министерство здравоохранения Новосибирской области готово рассмотреть возможность посещения красных зон ковидных госпиталей лидерами мнений, выступающих против вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области уточнили, что готовы рассмотреть возможность посещения красных зон ковидных госпиталей политиками и общественными деятелями, являющихся лидерами мнений и выступающих против вакцинации, если таковые найдутся.

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации с предложением посетить медучреждения и увидеть пациентов с COVD-19, а также последствия, которые может вызвать заболевание. По данным ТАСС, документ адресован как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям — политикам и общественникам. Авторы письма допустили, что после посещения отделений лидеры мнений изменят свою позицию относительно прививки от коронавируса.

«Мы регулярно, с самого начала пандемии, организуем для представителей СМИ посещение инфекционных госпиталей. В Новосибирской области, насколько нам известно, нет политиков или общественников, имеющих большой медийный вес, — противников вакцинации. Но, если они найдутся и будут готовы посетить красную зону, мы рассмотрим такую возможность», — отметили в пресс-службе министерства.

Напомним, на утро 24 ноября в Новосибирской области зарегистрировано 80 352 случая коронавируса . 56 816 пациентов выздоровели, 3 705 скончались. За сутки заболевание выявили у 394 жителей региона.

В регионе действует система QR-кодов и обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Благодаря высоким темпам вакцинации в Новосибирской области планируется увеличить наполняемость зрительных залов в учреждениях культуры и спорта с 50% до 70%.

По последним данным, в Новосибирской области первым компонентом препарата от COVID-19 привито 1 млн 104 тысячи 714 человек, полностью прошли курс вакцинации 906 222 жителя региона.