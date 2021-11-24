Гендиректор «Новосибирского завода полупроводниковых приборов Восток» объяснил причину своего отстранения от должности

Теперь уже бывший генеральный директор «Новосибирского завода полупроводниковых приборов Восток» Владимир Исюк объяснил «Континенту Сибирь» причину своего ухода. По его словам, у него и управляющей компании «Элемент», в чью группу входит «Восток», слишком разные взгляды на развитие предприятия в ближайшие годы.

Напомним, что Владимир Исюк занимал руководящие посты на «Востоке» и близких к нему компаниях пятнадцать лет. 23 ноября стало известно о том, что совет директоров управляющей компании «Элемент», в которую вошел «Восток» два года назад, принял решение о смене руководства заводом, и оно, по словам собеседника «Континента Сибирь», правомерно. Поэтому Владимир Исюк, находящийся на сегодня на больничном, претензий к управляющей компании не имеет: «У нас не было открытых конфликтов, предваряющих подобное решение. Скорее всего, мое увольнение связано с разногласием в понимании развития «Востока» на ближайшие годы», – отметил собеседник издания.

НЗПП «Восток» – один из ведущих разработчиков и производителей интегральных схем, операционных усилителей, фото-приемных устройств и датчиков. Предприятие входит в группу компаний «Элемент», объединившую микроэлектронные предприятия госкорпорации «Ростех» и АФК «Система».

Под «разногласием в понимании развития» Владимир Исюк подразумевает не только характер и объем работ на непосредственном производстве, но и видение развития площадки, на которой расположен «Восток». Напомним, она находится в непосредственной близости к площади Калинина, и имеет прямой выход на улицу Дуси Ковальчук. По оценке Исюка, рыночная стоимость земли под производственной площадкой может варьироваться в районе одного миллиарда рублей. Собеседник издания отметил, что через несколько месяцев, уже в начале 2022 года станет понятно, насколько его предположение о коммерческом интересе к площадке верно.

Уже 29 ноября Владимир Исюк (при условии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию) готов выйти на работу и приступить к передаче всех управленческих дел. По его словам, для него уход с предприятия – это новый этап в жизни для теперь уже «обычного российского пенсионера».

В свою очередь в публичном сообщении УК «Элемент» говорится о том, что смена руководства была связана с усилением команды для реализации новой стратегии развития предприятия. По информации пресс-службы УК «Элемент», основными стратегическими задачами нового руководства станут разработка новой программы деятельности предприятия, ускорение темпов роста основных финансовых и производственных показателей, завершение инвестиционного проекта по реконструкции завода и дальнейшее развитие высококонкурентных научных разработок для коммерческого рынка. Так, исполнительным директором» Востока» стал Евгений Масленников. На период завершения формальных процедур при смене менеджмента АО «НЗПП Восток» предприятие возглавит экс-заместитель генерального директора по ГОЗ, ВТС и взаимодействию с государственными органами АО «Швабе» Дмитрий Жидков.

«Континент Сибирь» будет следить за дальнейшим развитием событий.