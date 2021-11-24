Группу мошенников-юристов задержали в центре Новосибирска

Организованную группу мошенников, обманывающих жителей под видом оказания юридических услуг, задержали в офисе на улице Гоголя, 38 в Новосибирске. Пострадавших от их действий прокуратура призвала обращаться в правоохранительные органы.

По данным правоохранительных органов, на действия мошенников поступило порядка 70 заявлений. Большинство задержаний подтвердила «Континенту Сибирь» старший помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед.

Как полагает следствие, мошенники заключали различные договоры о помощи гражданам, однако не исполняли своих обязательств. Один из филиалов фирмы работал в Иркутске.

Всех, кто пострадал от действий мошенников, работавших под видом юристов на Гоголя, 38, в прокуратуре призвали обратиться за защитой в правоохранительные органы.

Как сообщает «Прецедент», мошенники успели поработать в Новосибирске под разными вывесками. Жители, в частности, жаловались на обман со стороны сотрудников ИП Гусева и ИП Анисимова, в разное время оказывавших услуги в офисе на Гоголя. Новосибирцы сообщали, что из-за действий псевдо-юристов они лишились крупных денежных сумм. Одна из пострадавших выходила на одиночный пикет возле здания фирмы с плакатом «Здесь работают мошенники». По словам другой клиентки компании, ей разбили голову прямо в помещении организации, когда она попыталась вернуть свои деньги.

Напомним, в марте в Новосибирской области завершилось расследование уголовного дела псевдо-юристов, обещавших посредничество в передачи взятки.

UPD. Постановлениями Центрального районного суда Новосибирска от 24 ноября подозреваемым Мурадяну Нареку и Арутюняну Давиду избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 26 суток, то есть до 18 января 2022 года. В отношении подозреваемого Мания Лаша избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком 01 месяц 27 суток, то есть до 18 января 2022 года. Постановления не вступили в законную силу.