Новосибирский аквапарк «Аквамир» начнет принимать посетителей по системе QR-кодов

Власти Новосибирской области готовят распорядительный документ о возобновлении работы аквапарка «Аквамир» в Новосибирске по системе QR-кодов, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова.

В Новосибирске готовятся к возобновлению работы аквапарка «Аквамир» и закрытых павильонов зоопарка, куда с 30 октября не пускают посетителей из-за ситуации с коронавирусом. Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров посетил комплекс «Аквамир» и оценил готовность площадки к открытию в период ограничительных мер.

По словам министра, в регионе рассматривают возможность открытия учреждения при условии соблюдения всех противоэпидемиологических мер, использования системы QR-кодов и разведения потоков посетителей.

«Побывав сегодня здесь и понимая, что меры исчерпывающие приняты для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции, мы надеемся на то, что в ближайшее время снимем ограничения по работе аквапарка и закрытых павильонов зоопарка для того, чтобы допустить туда посетителей с условием проведения дезинфекции, температурного контроля, разнесения потоков посетителей, особенно в зоне общепита. Здесь все меры приняты, поэтому мы готовим распорядительный документ правительства Новосибирской области для того, чтобы аквапарки и зоопарк приняли посетителей», — сообщил Андрей Гончаров.

Главный администратор аквапарка «Аквамир» Денис Сурков отметил, что площадка готовится принимать посетителей в соответствии со всеми санитарными требованиями.

Так, на каждой рамке охраны в аквапарке организовано считывание QR-кодов, в холле налажено распределение потоков людей, измерение температуры и выдача масок, приняты другие меры безопасности. Все сотрудники аквапарка прошли вакцинацию от коронавируса.

Напомним, ранее правительство Новосибирской области продлило ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом до 31 декабря. В регионе ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан против коронавируса и систему QR-кодов.

По информации новосибирских рестораторов, за десять дней с введения ограничительной меры выручка заведений общепита упала на 50-70%. Представители отрасли обратились к региональным властям с предложением смягчить ограничительную меру и отменить проверку QR-кодов для предприятий общепита с количеством посадочных мест до 100 человек.