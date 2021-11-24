24 Ноябрь, Среда

16:51

Все поликлиники по проекту ГЧП в Новосибирске прошли Главгосэкспертизу

16:29

Одиннадцать человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

15:45

В Новосибирске появилась туристическая полиция

15:40

Новый детский омбудсмен начала посещение регионов России с Новосибирской области

14:57

Доля вакансий на «удаленке» в Новосибирске достигла максимума с начала пандемии COVID-19

14:45

На предприятиях «Сибантрацита» заработали первые 240-тонные карьерные самосвалы

13:56

Жителей трех регионов Сибири предупредили о резком похолодании

13:24

Более 20 млн рублей налоговой задолженности накопил один из институтов СО РАН

12:43

Экс-директора новосибирского колледжа отправляют в колонию за взятку

11:21

Выплаты на жильё по госпрограмме получили 65 молодых семей Новосибирской области

10:36

Новосибирские рестораторы попросили губернатора пересмотреть систему QR-кодов

23 Ноябрь, Вторник

21:36

Губернатора Иркутской области взяли в «Единую Россию»

20:40

Локоть запретил строить магазин на спортплощадке в центре Новосибирска

18:55

Новосибирцы встретят Новый год без массовых гуляний в центре города

18:20

Областной министр юстиции может сменить Нину Шалабаеву на посту Уполномоченного по правам человека

17:25

На Школу креативных индустрий по нацпроекту «Культура» в Новосибирской области выделят более 50 млн рублей

17:23

В Новосибирской области подвели итоги благоустройства по нацпроекту «Жильё и городская среда»