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Все поликлиники по проекту ГЧП в Новосибирске прошли Главгосэкспертизу
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Одиннадцать человек скончались от коронавируса в Новосибирской области
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Доля вакансий на «удаленке» в Новосибирске достигла максимума с начала пандемии COVID-19
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На предприятиях «Сибантрацита» заработали первые 240-тонные карьерные самосвалы
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Жителей трех регионов Сибири предупредили о резком похолодании
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Более 20 млн рублей налоговой задолженности накопил один из институтов СО РАН
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Экс-директора новосибирского колледжа отправляют в колонию за взятку
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Выплаты на жильё по госпрограмме получили 65 молодых семей Новосибирской области
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Новосибирские рестораторы попросили губернатора пересмотреть систему QR-кодов
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Губернатора Иркутской области взяли в «Единую Россию»
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Локоть запретил строить магазин на спортплощадке в центре Новосибирска
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Новосибирцы встретят Новый год без массовых гуляний в центре города
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Областной министр юстиции может сменить Нину Шалабаеву на посту Уполномоченного по правам человека
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На Школу креативных индустрий по нацпроекту «Культура» в Новосибирской области выделят более 50 млн рублей
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В Новосибирской области подвели итоги благоустройства по нацпроекту «Жильё и городская среда»
Участник строительного рынка Новосибирска
Заведующий кафедрой Смарт-сити Сибирского университета телекоммуникаций и информатики, директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
Ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ)
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